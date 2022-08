“Polvere di Stelle”

a Castelraimondo

EVENTO nella notte di San Lorenzo mercoledì 10 agosto dalle 18 a tarda notte. Menzione speciale per lo spettacolo “Circus Marche Varietà” che si terrà in piazza Della Repubblica

6 Agosto 2022 - Ore 09:29 - caricamento letture

A Castelraimondo torna la magia di “Polvere di Stelle” in occasione della notte di San Lorenzo. Il Comune e le attività cittadine organizzano la decima edizione dell’evento che si terrà come da tradizione mercoledì 10 agosto dalle 18 fino a tarda notte. Street food, musica live, dj set, animazione latino-americana, street dance a cura della Joy Dance, moto incontro, auto expo, spettacoli itineranti, artisti di strada, area bimbi, gonfiabili giganti, mercatino dell’antiquariato e tante altre sorprese che accenderanno il centro storico di Castelraimondo per la notte più lunga dell’estate da vivere all’aperto.

Menzione speciale per lo spettacolo patrocinato anche dalla Regione Marche che si terrà in piazza Della Repubblica: dalle 21 si terrà infatti “Circus Marche Varietà”, presentato da Daniela Gurini e con la partecipazione degli Operapop, di Pete List e Valentina Ocasti, di Danilo Dipaolonicola, di Riccardo Foresi, di Bob Bullee e della band diretta dal maestro Davide Di Gregorio. Durante la serata di Polvere di Stelle le attività cittadine offriranno orari di apertura prolungati e proposte speciali per l’occasione. «Siamo felici del ritorno di Polvere di Stelle, una manifestazione che mancava e che ha sempre riscosso tanto successo in passato – commenta il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli -. Avremo tantissime iniziative, speriamo che come sempre il territorio risponda positivamente all’invito di venire a Castelraimondo per una bella serata. Ringraziamo vivamente i commercianti locali che hanno fatto sì che si tornasse ad organizzare questo bellissimo evento che sono sicuro riscuoterà un grandissimo successo». Tante iniziative, tutte mirate ad attirare a Castelraimondo il maggior numero di pubblico possibile. «Musica, attrazioni, enogastronomia e divertimento per una notte di rinascita che attendevamo da tempo – conferma l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani -. Ci saranno iniziative veramente per tutti i gusti, grazie ai commercianti e grazie alle associazioni e realtà coinvolte. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per divertirsi e per vivere una grande serata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA