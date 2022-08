Fiamme nell’appartamento,

proprietaria in salvo

CASTELRAIMONDO - Intervento dei vigili del fuoco nella frazione Castel Santa Maria, all’interno del borgo medievale. La donna, rientrata da poco più di una settimana nell'abitazione dopo la ristrutturazione post sisma, è riuscita ad uscire e ad allertare i soccorsi

Fiamme all’interno di un’abitazione di via Ottoni 20 a Castelraimondo, nella frazione Castel Santa Maria, all’interno del borgo medievale.

Erano circa le 15 quando si è innescato l’incendio. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una vecchia lavatrice difettosa e poi si sono propagate alla parte in legno della casa. In quel momento nell’appartamento, da poco ristrutturato dopo il terremoto, c’era solo la proprietaria che, spaventata e sotto choc, è uscita all’aperto, mettendosi in salvo. Le fiamme si sono propagate all’interno dell’abitazione, che poggia su un unico piano, mandando in fumo le parti interne in legno del soffitto, annerendo i muri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Camerino, con due autopompe e un’auto, che hanno impiegato più di un’ora di lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento. La casa è stata dichiarata temporaneamente inagibile. La donna che era rientrata ad abitarvi dopo il terremoto da poco più di una settimana, sarà ospitata da parenti. Su via Varano l’edificio presenta un piano terra che non risulta interessato dalle fiamme.

