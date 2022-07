La marva ogni male sarva

LA DOMENICA con Mario Monachesi

31 Luglio 2022

di Mario Monachesi

“Tra le tante erbe che rcujimo pe’ li campi per cucinà’, ce né sta certe che se usate male pò da’ più de un fastidiu.

Tra queste la sarvia (salvia) che pò arzà’ la pressió’, la borragine pe’ le frittate, se usata a ‘bbonnanza pò creà’ fastidi a lu fegatu, li viticchj (vitalba), ditti anche “erba de li pezzenti”, contène un po’ de veleno che pò fa male a le persó’, lo tresomarì (rosmarino), pò arzà’ anch’issu la pressió’, la capumilla (camomilla) se fatta vujì’ troppo da carmante doventa ‘ccitante.

L’uneca erba che non ci-ha effetti collaterali adè la marva (malva), cotta assème a cicoria e abbiti (biete), utele (utile) contro la stitichezza. Mista a buji’ su ‘na teja, co’ l’acqua ce se sfiammava l’occhj quanno adèra ‘rritati, li vroscioli e l’ascessi, l’acqua se viia (beveva) pe’ li vrusciori de stommicu. Le foje fresche appena corde (raccolte) se mittia su le scottature. Le marve cotte curava le gastriti e le ‘nfiammazió’ viscicali (vescicali). Ce se facia anche l’impacchi pe’ lu mal de denti.

Lo vrodo se facia ve’ anche a le vacche quanno ci-aia lu mal de trippa”.

*

“La marva ogni male sarva’.

*

“Rcuji la marva a lujiu, non ci-arai tosce a febbrà'”.

*

“Un ortu e la marva da sufficènte midicine per casa”.

*

La malva (malva sylvestris), nota come “sarvateca” (selvatica) è una pianta spontanea e perenne della famiglia delle Malvacee. Infestante ma utile, originaria del Medio Oriente, successivamente giunta nelle regioni meridionali dell’Europa. Malva in latino significa “molle” per via della morbidezza delle sue foglie. Cresce su terreni incolti erbosi e corti delle case coloniche. Le sue proprietà sono dovute all’elevato contenuto di mucillagini.

*

“È rimasto l’odore / della tua carne nel mio letto / è calda così la malva / che ci teniamo ad essiccare / per i dolori dell’inverno…

(Rocco Scotellaro da “È fatto giorno”, Mondadori, 1954)

*

“Fiore de marva

l’ha ditto lu curatu de la Corva

chj no’ tocca le donne non se sarva

io che so’ dato retta a lu curatu

co’ lo toccà’ le donne me cce so’ rruinatu”

