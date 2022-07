Personale della Asp Porcelli

in visita ad Isola d’Istria

TOLENTINO - Francesco Prioglio, Laila Cervigni e Alessandra Massari, insieme a Gioli Lattanzi dell’Asp di Macerata, hanno approfondito i modus operandi sloveni nella gestione di una struttura che ospita gli anziani

Il personale della Asp Porcelli di Tolentino si è recato in visita a Isola d’Istria per approfondire i modus operandi sloveni nella gestione di una struttura che ospita gli anziani. Per l’Asp Porcelli erano presenti Francesco Prioglio, Laila Cervigni e Alessandra Massari, con Gioli Lattanzi dell’Asp di Macerata. Mentre per il centro intergenerazionale di Isola d’Istria ha accolto la delegazione italiana la responsabile Lijana Trontelj e la consulente superiore per il settore previdenza sociale e sanità del comune sloveno Nina Savron. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco locale Danilo Markočič, il responsabile dell’Ufficio di promozione Turistica Dean Kocjancic ed Edoardo Mattioli, che da anni segue i diversi rapporti del gemellaggio.

Inoltre, è stato anche visitato l’Hotel Delphin, di proprietà di tutti gli anziani sloveni che sottoscrivono una specifica quota annuale. Gli ospiti tolentinati hanno visitato la struttura che ospita gli anziani sloveni e hanno potuto verificare i livelli di servizi erogati e l’operatività del personale oltre a poter confrontare l’organizzazione. Lo scambio continuerà con una visita a Tolentino della delegazione slovena e ad alcuni incontri tramite videocall come già avvenuto per gli Uffici Servizi Sociali dei due comuni.

