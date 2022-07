Unicam al top in Italia:

prima tra gli atenei statali

CAMERINO - Da record nelle classifiche del Censis. Guida la classifica e supera anche i politecnici. Il rettore Pettinari: «Abbiamo ancora margini di crescita per il prossimo anno, il grande risultato ottenuto è la dimostrazione che operiamo mettendo continuamente al centro tutte le studentesse e tutti gli studenti»

Unicam batte tutti, primo ateneo in Italia tra quelli statali, politecnici compresi. L’università di Camerino è da record nelle classifiche Censis. Mantiene per il 19esimo anno consecutivo la prima posizione tra gli atenei fino a 10mila iscritti e raggiunge un risultato straordinario con un punteggio assoluto di 99,5 e si conferma per il secondo anno prima tra tutti gli atenei italiani statali, compresi i Politecnici. Unicam in base alle classifiche del Censis è prima in assoluto tra tutti gli atenei statali. «Il risultato ottenuto conferma ancora una volta il forte impegno dell’ateneo nel mantenere sempre elevata, migliorando addirittura di 19 punti, la qualità dei servizi e mantenendo ottimi standard della didattica offerta agli studenti» dice l’università in una nota.

L’ateneo è al top e questo in base alle valutazioni ricevute per i servizi, le borse di studio, le strutture, la comunicazione ed i servizi digitali, l’internazionalizzazione e l’occupabilità, che hanno contribuito a far registrare un aumento dei punteggi rispetto allo scorso anno. Bellissima conferma per le attività di comunicazione, segno dell’attenzione che l’ateneo riserva anche a questo settore, in particolare per la comunicazione multimediale (pagine social e siti web), fondamentale per il dialogo con gli studenti e con gli stakeholder tutti: Unicam ha mantenuto il punteggio massimo di 110 lanciando anche il nuovo sito web di ateneo nelle scorse settimane.

«Avevamo raggiunto giù un risultato incredibile lo scorso anno e migliorare sembrava addirittura impossibile, ma ci siamo riusciti grazie a tutta la comunità universitaria che ha lavorato in questo difficilissimo periodo, per ottenere un risultato che ci gratifica tantissimo – ha sottolineato il rettore Claudio Pettinari – e che per il diciannovesimo anno consecutivo premia il nostro ateneo nella classifica degli atenei fino a diecimila iscritti, ma soprattutto ci conferma al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani, indipendentemente dalle dimensioni, compresi i Politecnici. Abbiamo ancora margini di crescita per il prossimo anno, ma il grande risultato ottenuto è la dimostrazione che il nostro ateneo opera mettendo continuamente al centro tutte le studentesse e tutti gli studenti che ci scelgono, con la consapevolezza di trovare servizi ed opportunità per la loro crescita e per il loro percorso universitario.

Con grande soddisfazione, – prosegue il rettore – dedico questo importante successo a tutta la comunità universitaria, che malgrado le difficoltà di questo anno ancora duramente colpito dall’emergenza sanitaria, non si è mai sottratta all’impegno continuo e costante per raggiungere il risultato che oggi ci troviamo a festeggiare. Ad ogni singolo componente va il mio più grande ringraziamento per aver proseguito, con grande senso di responsabilità e di appartenenza ad Unicam, nel continuo lavoro di crescita in tutti i settori, dalla didattica alla ricerca, dai servizi per gli studenti alle attività di terza missione per tutto il territorio».

Le iscrizioni anche per quest’anno si sono aperte lo scorso 1 luglio e per il nuovo anno accademico Unicam ha implementato l’offerta formativa dell’Ateneo, attivando un nuovo corso di laurea in “Scienze giuridiche per l’innovazione organizzativa e la coesione sociale” e un nuovo percorso formativo all’interno del corso di laurea magistrale in Biological sciences: Nutrizione e benessere per lo sport, svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Sarà implementato il numero di borse di studio e sono moltissime le agevolazioni relative alla contribuzione studentesca. Tante opportunità, quindi, per decidere di intraprendere un percorso formativo universitario dal momento che, come dimostrano anche i dati Almalaurea, la laurea rappresenta un importante investimento per il proprio futuro.

