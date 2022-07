6 Luglio 2022

ore 11:00

caricamento letture

Abbondante perdita d'acqua questa mattina in via Ungaretti a Macerata a causa di una copiosa rottura di una porzione di tubazione dell’acquedotto comunale. A dare l'allarme intorno alle 6 un residente della zona. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche gli operatori dell’azienda per la fornitura di acqua che hanno risolto il problema