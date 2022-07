Muccia in festa

con i profughi ucraini

UNA SERATA dedicata ai rifugiati che sono ospitati in paese e a San Ginesio

5 Luglio 2022 - Ore 09:39 - caricamento letture

Tutti insieme per sentirsi vicini e parte di una stessa comunità, è stato questo l’obiettivo di una recente serata di festa per i rifugiati ucraini di Muccia e San Ginesio, seguiti dalla fondazione Andrea Bocelli. Una festa di solidarietà per gli ucraini ha aperto l’estate di Muccia, per sentirsi vicini davanti al buon cibo, musica e solidarietà, nella comunità che li ha accolti dopo la loro fuga dalla guerra.

L’associazione New Social Group di Porto Recanati con la quale Muccia condivide un’amicizia nata con il post terremoto del 2016 e che ha già realizzato eventi e raccolte fondi per la comunità locale negli anni scorsi, è voluta tornare e offrire una serata di solidarietà e musica anche per i profughi ucraini che Muccia sta ospitando in collaborazione con la Andrea Bocelli Foundation.

Una piacevole serata grazie anche alla collaborazione della locale Pro loco e dell’amministrazione comunale, all’insegna del divertimento e della compagnia, che è perfettamente riuscita nell’intento che si erano proposti gli organizzatori, con volti distesi e sorridenti, per i momenti all’insegna della spensieratezza e della convivialità. La festa è stata voluta anche dal Comune, per offrire un momento di integrazione sociale e anche qualche ora spensierata di divertimento, alle famiglie ucraine seguite dalla fondazione Bocelli anche a Muccia e San Ginesio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA