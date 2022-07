L’ortu d’istate

LA DOMENICA con Mario Monachesi

3 Luglio 2022 - Ore 09:15 - caricamento letture

di Mario Monachesi

De solitu se facia vicino a do’ statia l’acqua, un puzzu, ecc, se scijia lu postu do’ le virdure putia èsse d’acquate co’ facilità matina e sera. Adèra l’angulu de li prufumi e l’odori, de l’api e le farfalle, quasci ‘na fetta de paradisu”.

*

“Se l’ortu sente arsura, poco o gnènte dura”.

*

“Se l’ortu non bée, l’urtulà’ no’ magna'”.

*

“L’acqua fa l’ortu”.

*

Dopo aecce fadigato se rcujia melangole (citrioli), meragnani (melanzane), peparoli (peperoni quadrati e a cornetti), fasciulitti da lessà’, quilli co’ la tega larga, quilli da sgranà’, pummidori, zucche, li fiuri de le zucche, erbette (prezzemolo), rucola, anzalata canasta e tusarella, anche quella ‘sculana ma se no’ la cunzumi va in cima quasci subbeto, patate (“La patata je la deve fa’ a sintì’ la campana”, cioè deve essere seminata in superficie), abbiti (obiete), cicoria, vasillico (basilico), selliru (sedano), aju, cipolle (“La cipolla ci-ha tante virtù e una la cunusci pure tu”), carote, cece, cicerchja, cucummiri (“Quanno lu cucummiru è fattu, tutti ne vò’ ‘na fetta”), milu’ (meloni), pipiruncì’ piccanti.

Tra l’attrezzo de ‘na orda dell’ortu ci statia la ramina (barattolo inchiodato ad un manico di legno, lu fittulu per piantà’ l’anzalata o altre piantine dentro li surghitti (solchi).

*

*Se dell’ortu vo’ virdura no’ smette mai la cura”.

*

“Rturnimo a parlà’ de lu cucummiru, pe’ capi’ se adè fattu ‘gna vattilu co’ le nocchje de le deta de la ma’, se fa un sonu vòtu è fattu, se lu sonu immece adè morbidi ci sta ancora da ‘spettà’. Se pesa tanto adè bonu, se pesa poco, non tanto”.

