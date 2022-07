Record europeo per Ndiaga Dieng

nei 1.500 metri piani

ATLETICA - Il mezzofondista dell'Anthropos di Civitanova e dell'atletica Avis di Macerata ha chiuso in 3:51.59 la seconda serie disputata nello stadio “Enzo Blasone” di Foligno, nel primo meeting Romcaffè

Ndiaga Dieng ha realizzato il record europeo Virtus nei 1.500 metri piani. Il mezzofondista azzurro, tesserato per Anthropos di Civitanova e per l’atletica Avis di Macerata, ha chiuso in 3:51.59 la seconda serie corsa nello stadio “Enzo Blasone” di Foligno, nel primo meeting Romcaffè.

Ndiaga, atleta di punta della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), vanta in questa distanza un bronzo alle paralimpiadi di Tokyo 2020. Il tempo fatto registrare a Foligno gli ha permesso di battere il 3:52.06 del polacco Rafaz Korc realizzato a Szczecin (Polonia) nel 2014. Un ennesimo segnale di quanto l’italo-senegalese voglia essere tra i protagonisti degli ormai imminenti Virtus European Regional Games di Cracovia, in programma dal 16 al 24 luglio.

