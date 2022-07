“Io desidero”,

cambio di programma:

al Cecchetti arriva Bip Gismondi

CIVITANOVA - L'appuntamento è per stasera dalle 21,15, la partecipazione di Lorenzo Baglioni è stata annullata per Covid. Ecco il programma. Domani si chiude con Mauro Berruto

Cambio di programma per “Io Desidero”, la kermesse in scena al cine teatro Cecchetti di Civitanova. Stasera, dalle 21,5, a seguito della comunicazione di un caso di positività al Covid nello staff dell’artista, per motivi precauzionali, la partecipazione di Lorenzo Baglioni è annullata. Al suo posto, si esibisce Bip Gismondi, autore, compositore, arrangiatore, con un passato al fianco di Ivan Graziani. La serata viene aperta da Lorenzo Scipioni su L’arte ci dice, in collaborazione con il Forum Giovani TocToc. Benedetta Santini, insegnante e psicologa, divulgatrice e ideatrice di Filosofia e Caffeina, parla poi del Perché la filosofia è diventata virale su Tik Tok, mentre a seguire si ragiona con gli autori di Never sit down: un mockumentary (cioè un falso documentario) a sfondo sociale, originale, tragicomico e riflessivo. Marco Martellini, cantante, presentatore, scienziato, dà il via all’esibizione di Bip Gismondi.

Domani (sempre dalle 21.15), l’ultimo giorno di programmazione, prende il largo con il ritorno della fumettista Elena Cerisciola, giovane ed intraprendete fumettista italiana che ha scelto come sua unica ragione di vita l’arte del fumetto/manga. A seguire, la bassista cingolana Elisabetta Tassi, che ha rappresentato le Marche e la provincia di Macerata come bassista della band Rockin’1000 alle registrazioni dell’Eurovision Song Contest di Torino. Il più giovane atleta paralitico marchigiano, Lorenzo Marcantognini (fanese, classe 2002) e il musicista Carlo Aprea aprono i discorsi, fino all’ospite finale: Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo. Nel suo spettacolo Capolavori, Berruto porta il pubblico in un’indagine appassionata che farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

