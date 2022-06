San Ginesio e Chieve,

un patto di amicizia

nel segno della solidarietà

LA CERIMONIA di sottoscrizione è avvenuta ieri all'auditorium Sant'Agostino. Le due municipalità, già legate dal 2016, hanno voluto ufficializzare “vincoli permanenti di fraternità e cooperazione” attraverso l’atto solenne firmato dai sindaci

20 Giugno 2022

Si è svolta ieri nella cornice dell’auditorium di Sant’Agostino, la cerimonia di sottoscrizione del patto di amicizia tra il comune di San Ginesio, rappresentato dal sindaco Giuliano Ciabocco, e il comune di Chieve (Cremona), rappresentato dal primo cittadino Davide Bettinelli. Alla presenza delle più rappresentative associazioni locali che hanno contribuito a dare maggior lustro all’evento, le due municipalità, già legate dal 2016, hanno voluto ufficializzare “vincoli permanenti di fraternità e cooperazione” attraverso l’atto solenne sottoscritto dai sindaci, chiamati ad essere i veri protagonisti degli scambi a tutti i livelli ed in molteplici settori: cultura, scuole, associazioni, anziani, attività economiche e produttive, volontariato, sport e tradizioni folcloriche.

«Pur essendo fisicamente e geograficamente distanti – si legge nella nota -, San Ginesio e Chieve presentano analogie ed affinità, avendo come comune elemento di fratellanza proprio la solidarietà. Nel corso degli anni sono infatti riusciti ad instaurare un forte rapporto di collaborazione finalizzato ad approfondire e valorizzare la storia, la cultura, l’istruzione, le attività economiche e produttive, il volontariato e le tradizioni folcloriche di entrambi i comuni. In base a quanto sancito dall’articolo 2 verrà “regolata la promozione di scambi di natura turistico-culturali ed economici-professionali tra i due comuni. Tra le scuole, al fine di favorire incontri fra i giovani per sensibilizzarli al confronto con coetanei radicati in contesti diversi e più ampi. Tra associazioni culturali, per la realizzazione di incontri musicali, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di coscienza del contesto culturale che caratterizza le due realtà sociali e promuovere il processo di integrazione. Tra associazioni sportive, per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, per corsi di perfezionamento in discipline specifiche, per la realizzazione di raduni o corse, tutte iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i popoli. Tra associazioni di categoria, per realizzare la promozione di attività agricole, industriali e commerciali, attraverso studi comparati di sistemi tecnologici e gestionali, scambi di professionalità e di banche dati. Si vorrà, infine, attivare un programma di iniziative di scambio nel versante sia culturale sia artistico ed economico-professionale prevedendo il più ampio coinvolgimento della due cittadinanze e dei settori sociali, culturali ed economici interessati attraverso un’azione di informazione, comunicazione e collaborazione attiva nelle varie iniziative che verranno intraprese – conclude la nota -. Il valore culturale e morale del presente patto sarà testimoniato dalle varie iniziative che verranno organizzate a fini dello sviluppo sia dei rapporti tra le comunità di San Ginesio e Chieve sia dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra le comunità nel nome degli ideali di pace e di democrazia, nonché per una maggiore integrazione tra gli stessi».

