La manifestazione “Borghi in Jazz”, organizzata dall’associazione Tolentino Jazz, taglia il traguardo della II edizione e riparte con la grinta ed il talento di Alessandra Doria. La cantante si esibirà il 23 giugno a Pollenza in Piazza della Libertà alle ore 21 con Tonino Monachesi alla chitarra, Joe Barabucci al basso e Marco Brandi alla batteria. (in caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro “G. Verdi”). L’Alessandra Doria Quartet proporrà il meglio della musica soul, funky e jazz attraverso grandi successi e interpreti straordinari come Aretha Franklin, Joss Stone, Stevie Wonder, Prince, Anastacia ed Etta James; l’evento è ad ingresso libero. Alessandra Doria ha al suo attivo diverse collaborazioni prestigiose: ha duettato con i Tiromancino al Palariviera di San Benedetto del Tronto, al concerto di apertura del tour “Ho cambiato tante case” e con la Musicamdo Jazz Orchestra diretta da Luca Pecchia è stata protagonista lo scorso marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo del concerto “Grande, Grande, Grande Mina”, con gli arrangiamenti esclusivi di Massimo Morganti e Pierfrancesco Ceregioli; la cantante è stata inoltre ospite del Festival Fabri Jazz dello scorso anno e della prima edizione di Tolentino Jazz nel 2017. “Borghi in jazz”, è un festival musicale itinerante che, partendo da Pollenza, primo appuntamento, farà tappa a luglio nei comuni di Colmurano e Serrapetrona, e si sposterà a Belforte del Chienti, Ripe San Ginesio e Caldarola ad agosto. Gran finale a Tolentino il 3 settembre a Piazza della Libertà con il concerto di Karima Quartet “No Filter”.

