Cbf Balducci, un altro rinforzo:

tesserata Giorgia Quarchioni

VOLLEY A1 - La schiacciatrice classe 1995 di Porto Recanati si appresta al suo primo campionato in massima serie dopo tante esperienze in A2: «Poter esordire nella categoria con una squadra della mia regione è un sogno, in particolare in una piazza di alto livello come Macerata»

20 Giugno 2022 - Ore 15:14 - caricamento letture

La Cbf Balducci Hr Macerata ha tesserato la schiacciatrice Giorgia Quarchioni per la prossima stagione di Serie A1. La banda classe 1995 di Porto Recanati si appresta al suo primo campionato in massima serie con la maglia di Macerata dopo una consolidata esperienza di A2 con le maglie di P2P Givova Baronissi, Acqua e Sapone Roma Volley Club, Volley Soverato, Cuore di Mamma Cutrofiano e di ritorno alla Ranieri International Soverato nella passata stagione. «Sentivo che per me fosse il momento di un’esperienza di A1 – spiega Giorgia Quarchioni -. Poter esordire nella categoria con una squadra della mia regione è un sogno, in particolare in una piazza di alto livello come Macerata, per l’organizzazione societaria e per il lavoro dello staff che in questi anni ha sempre portato la squadra a grandi risultati e ad una crescita costante».

