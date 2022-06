A Recanati nasce

la consulta comunale

della solidarietà

SERVIZI - Associazioni di promozione sociale, organizzazioni e cooperative operanti nel volontariato unite per il coordinamento dei servizi integrati sul territorio. Il sindaco Bravi: «Ottimizzare e migliorare l'organizzazione dei servizi offerti dalle associazioni in rete con i servizi pubblici, per essere sempre più vicini alle persone in difficoltà»

20 Giugno 2022 - Ore 18:14 - caricamento letture

Nasce a Recanati la consulta comunale della solidarietà per la creazione di un sistema di servizi sociali integrato, capace di coinvolgere e mettere in rete l’operato e le risorse dell’ente pubblico, del privato sociale, delle organizzazioni no-profit e della società civile.

La consulta radunerà, sotto un unico protocollo d’intesa, gli enti attivi nell’ambito del volontariato sociale del Comune di Recanati che faranno richiesta e che comprendono associazioni di promozione sociale, organizzazioni e cooperative attive nel volontariato sociale.

«Con la creazione della consulta – dice il sindaco Antonio Bravi – vogliamo dare il giusto riconoscimento istituzionale alla importante azione delle associazioni attive nel volontariato che operano con passione e professionalità nel nostro territorio. L’obiettivo – spiega – sono l’ottimizzazione e la migliore organizzazione dei servizi offerti dalle associazioni in rete con i servizi pubblici, per essere sempre più vicini alle persone in difficoltà e per migliorare una società che oggi ha più che mai bisogno di solidarietà e coesione sociale».

In un primo incontro, avvenuto alla presenza della dirigente Francesca Pallotta e dell’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini, con il mondo del volontariato cittadino, è stata presentata la bozza del regolamento che prevede tra i principali obiettivi della consulta la valorizzazione e la promozione della partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, all’accoglienza ed alla crescita civica; il riconoscimento e la diffusione di una cultura di effettiva solidarietà tesa all’affermazione della giustizia sociale, della crescita, dell’impegno e dell’aggregazione, per tutte le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, al fine di agevolarne l’integrazione sociale e l’inclusione; la promozione della collaborazione e dello scambio d’esperienza tra le associazioni che operano nello stesso settore a livello comunale e sovra comunale, attraverso un confronto d’idee, programmi e progetti che consenta il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni; il coordinamento delle azioni messe in campo nella vita associativa dai singoli gruppi e l’organizzazione di eventuali iniziative in collaborazione tra di essi.

L’amministrazione comunale potrà richiedere in ogni momento un parere non vincolante su tutte le materie che riguardano la politica sociale dell’ente locale. A sua volta la consulta potrà fare proposte e stimolare l’amministrazione sulle tematiche connesse al volontariato sociale.

L’adesione alla consulta è libera, gratuita e spontanea. Possono aderire tutte le associazioni del volontariato sociale che hanno sede nel territorio di Recanati dopo specifica richiesta, corredata dal testo dello statuto e da un elenco delle attività svolte in precedenza in ambito comunale e provinciale.

«Ci auguriamo che molte associazioni e gruppi aderiscano – dice l’assessora alle Politiche sociali Paola Nicolini – , così da avere un organo di coordinamento e promozione. L’operato dei volontari e delle volontarie nel nostro territorio è fondamentale nel promuovere partecipazione e benessere. A nessuno può essere sfuggita la quotidiana rete di attività che il volontariato tesse a favore del bene comune».

Il prossimo passaggio sarà la presentazione del regolamento alle due commissioni consiliari Politiche sociali e Affari generali, giovedì 23 giugno. Il regolamento sarà definitivamente emendato per essere poi portata portarlo ad approvazione nel prossimo consiglio comunale disponibile.

