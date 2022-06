Ortopedia e traumatologia,

il recupero dell’atleta

Un convegno a Camerino

SALUTE - Organizzato da Unicam (Scienze del Farmaco) e dalla S.C. di Ortopedia su un’idea del dottor Leonardo Pasotti e del professor Seyed Khosrow Tayebati, si terrà sabato 18 giugno. E' aperto al pubblico

16 Giugno 2022 - Ore 10:25 - caricamento letture

Novità in ortopedia e traumatologia e sulle tecniche di recupero funzionale dell’atleta: se ne parlerà sabato 18 giugno durante un importante convegno organizzato da Unicam (Scienze del Farmaco) e dalla S.C. di Ortopedia di Camerino, da un’idea del dottor Leonardo Pasotti e del professor Seyed Khosrow Tayebati.

Tra gli ospiti il professor Antonio Pompilio Gigante (direttore della Clinica Ortopedica di Ancona) che terrà una “lectio magistralis” sulle innovazioni biotecnologiche in Ortopedia, il dottor Andrea Farneti (Foligno) che parlerà della chirurgia robotica applicata all’ortopedia, il dottor Pasotti(Camerino) delle ricostruzioni legamentose anatomiche di ginocchio, il dottor Enrico Sebastiani (Narni) delle prospettive future dell’artroscopia di spalla, il dottor Diego Bonifazi (Perugia) delle novità in traumatologia degli arti, il professor Gianluca Broglia (Camerino) delle tecniche di recupero funzionale dall’atleta dilettante al professionista.

Inoltre la presenza del dottor Dehgani, esperto internazionale di covid 19, servirà a fare chiarezza sulle problematiche post-covid dell’atleta. Ci saranno anche il rettore Unicam Claudio Pettinari, l’Assessore alla Sanità della regione Marche Filippo Saltamartini, il vice presidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui, la direttrice Av3 Daniela Corsi a rappresentare le istituzioni.

Il convegno oltre ad essere rivolto agli addetti ai lavori è anche aperto al pubblico

«Sarà una grande giornata di confronto e di scienza – si legge in una nota degli organizzatori – che pone le basi per una collaborazione futura su diversi progetti tra Unicam, Univpm e la S.C. Ortopedia e Traumatologia di Camerino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA