Non si arresta l’emergenza medici

Assunzioni a tempo determinato

in Psichiatria e in Ostetricia

SANITA' - Problemi anche sul fronte dell'assistenza primaria: a giugno andrà in pensione Francesco Angerilli

di Luca Patrassi

Profondo rosso per le assunzioni di medici. Non passa settimana senza che dalle direzioni dei vari reparti non giungano segnalazioni di criticità per la carenza di personale. I servizi sono molti, anche diffusi nel territorio, i medici non ci sono ed in più non si riesce a far fronte al turnover per la mancanza di specialisti. In ogni caso le poche assunzioni di questi giorni sono a tempo determinato. Due determine recentissime riguardano il reparto di Ginecologia e di Ostetricia di Civitanova e quello di Psichiatria dell’ospedale di Macerata. Ad aprile scorso era stata assunta a tempo determinato Chiara Marconi. Poi il direttore del reparto civitanovese «ha manifestato l’esigenza – si legge nella determina – di assumere un’altra unità medica al fine di garantire la regolare turnazione e l’erogazione delle prestazioni, sia ambulatoriali che operatorie» ed ora è stata disposta l’assunzione per sei mesi di Gessica Fedeli. In Psichiatria sono usciti di scena due medici (un pensionamento e una dimissione) ed un terzo chiuderà tra pochi mesi il proprio percorso professionale.

Avviso pubblico per la ricerca di medici in Psichiatria: tre gli ammessi e tre gli assunti che sono gli specializzandi Francesca Giustozzi, Roberto Volpe e Elicio Marinucci. Assunzione a tempo determinato, in attesa che venga definito il concorso, già bandito, per le assunzioni a tempo indeterminato. Infine l’assistenza primaria. Il prossimo giugno, il 15 nel particolare, cesserà il lavoro, avendo raggiunto l’età della pensione, Francesco Angerilli, medico che svolge l’attività con ambulatorio principale nel Comune di Macerata. La direzione di Av3 ha assegnato un incarico convenzionale temporanea per l’assistenza primaria a Emiliano Giumetti: ambulatorio a Macerata, massimale di 650 scelte.

