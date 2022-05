Run4Hope, tappa a Macerata

«Fondamentale la prevenzione»

GLI ATLETI la staffetta italiana della solidarietà finalizzata alla raccolta fondi in favore di Ail per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma sono stati accolti, davanti allo Sferisterio, dalla vicesindaca Francesca D’Alessandro

23 Maggio 2022

Ieri ha fatto tappa a Macerata la seconda edizione di Run4Hope, la staffetta italiana della solidarietà finalizzata alla raccolta fondi in favore di Ail per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Gli atleti sono stati accolti, davanti allo Sferisterio, dalla vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro.

«Anche la città di Macerata è stata una delle tappe della Run4Hope, una importante iniziativa di livello nazionale in favore della sensibilizzazione sulle leucemie, i linfomi e il mieloma per cui la ricerca sta facendo sempre più passi in avanti – ha commentato D’Alessandro -. È fondamentale, anche grazie alla promozione di progetti come la Run4Hope, tenere alta l’attenzione sulla prevenzione che, con l’avvento della pandemia, è stata spessa trascurata. Una diagnosi in tempi corretti può far arrivare a una cura efficace per tali malattie e Macerata, con la staffetta della solidarietà, si fa portavoce della sensibilizzazione sul tema e, in particolare, della prevenzione».

Il percorso che tocca la provincia di Macerata è partito sabato 21 maggio da Camerino e arriverà domenica 29 maggio ad Ancona. Dopo la città ducale la staffetta ha fatto tappa a Tolentino e Macerata e arriverà venerdì 27 a Recanati, sabato 29 a Numana e domenica 29 nel capoluogo dorico.

