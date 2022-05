Campionati nazionali universitari,

gran finale del Cus Camerino

SPORT - A Cassino, la delegazione Unicam chiude con tre ori nell’atletica (due firmati da Ahmed Abdelwahed e uno da Michele Antonelli), con tre argenti nel judo ed un bronzo nel tennis

Gran finale ai campionati nazionali universitari di Cassino per il Cus Camerino, che chiude con tre ori nell’atletica, due firmati da Ahmed Abdelwahed e uno da Michele Antonelli, con tre argenti nel judo ed un bronzo nel tennis.

Abdelwahed e Antonelli sigillano nel migliore dei modi una stagione da ricordare per l’atletica camerte, il primo sbaragliando la concorrenza nei 1500 ed in particolare nei 5000 con un pazzesco 13’48’’ (distacco abissale di 45’’ dalla medaglia d’argento vinta da Riccardo Martellato), il secondo laureandosi campione italiano universitario di marcia, chiudendo con un ottimo 19’41’’ la gara dei 5000 metri. Judo che, dal canto suo, si conferma come sport di eccellenza nella tradizione del Cus Camerino ai campionati nazionali universitari con un settimo posto complessivo tra tutti i Cus partecipanti, frutto di tre medaglie d’argento: Nicola Becchetti nella categoria +100 kg maschile, Kevyn Perna nella categoria 100 kg maschile e Raffaella Ciano nella categoria 70 kg femminile. Bronzo nel tennis, con il terzo posto nel singolare femminile di Elena Pavolucci. Molti di questi ragazzi seguono il percorso della dual career dell’Università di Camerino, fortemente sostenuto anche dal rettore Claudio Pettinari. Si chiude così l’edizione 2022, con la delegazione del Cus Camerino presente a ricevere la bandiera dei campionati nazionali universitari per la preparazione ad un’edizione 2023 tutta da vivere.

