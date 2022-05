Auto contro l’ingresso di una pizzeria

CIVITANOVA - La vettura, dopo uno scontro all'incrocio, è finita addosso ad una parete del locale, in via Nave. Due feriti lievi in ospedale

23 Maggio 2022 - Ore 22:09 - caricamento letture

Scontro all’incrocio, auto finisce la corsa contro la parete di una pizzeria. È successo intorno alle 21,15 di questa sera, a Civitanova.

Secondo la ricostruzione dell’incidente fatta dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, intervenuti in via Nave, dove è avvenuto l’incidente, due auto si sono scontrate ad un incrocio per via di una mancata precedenza. Dopo questo primo impatto uno dei veicoli, una Hyundai Yaris bianca, è finita sopra al marciapiede e poi contro la parete all’ingresso della pizzeria Mara. Il locale questa sera era chiuso. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. Due persone che erano a bordo delle auto sono state portate al pronto soccorso di Civitanova per ferite lievi. Non ci sono stati danni particolari alla pizzeria.

(Foto di Federico De Marco)

