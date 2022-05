Ubriaco alla guida

finisce contro vetture in sosta:

trovato addormentato in auto

MACERATA - Un 39enne aveva causato danni a due veicoli. E' stato rintracciato dalla polizia locale

Causa due incidenti lungo in via del Convitto, a Macerata, andando a sbattere contro vetture in sosta, poi lo trovano addormentato in auto. Aveva bevuto e dopo gli accertamenti svolti dalla polizia locale, aveva un tasso di alcol nel sangue di 1,50 grammi per litro (oltre tre volte il limite di legge consentito). È successo ieri intorno alle 19 a Macerata. Alcune persone hanno segnalato alla polizia locale che una vettura aveva urtato due veicoli in sosta, danneggiandoli, per poi proseguire la corsa. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno rintracciato l’auto. A bordo c’era un 39enne addormentato. Dagli accertamenti è emerso che aveva bevuto. Il comandante della polizia locale, Danilo Doria ha ringraziato i carabinieri della Compagnia di Macerata per la collaborazione prestata nell’intervento.

