Sulla rotonda contromano,

frontale tra due auto:

quattro feriti al pronto soccorso

CORRIDONIA - L'incidente di fronte a palazzo Zenit

22 Maggio 2022

Schianto sulla rotonda di fronte a palazzo Zenit, secondo testimoni auto imbocca contromano la rotonda e si schianta frontalmente contro un’altra vettura. In quattro finiscono all’ospedale. E’ successo intorno alle 12,15 a Corridonia, immediati i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona dell’incidente e dei veicoli coinvolti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso agli occupanti delle due auto. In quattro sono stati trasportati dalle ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Fortunatamente, secondo il racconto di testimoni, non procedevano a velocità elevata. Viabilità rallentata nella zona per il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e alla rimozione delle vetture.

