Si sdraia in mezzo alla strada,

scattano i soccorsi a Sforzacosta

MACERATA - L'uomo delirava, sul posto è intervenuta la polizia locale. Una persona presente se l'è presa con gli agenti: denunciata

«C’è un uomo sdraiato sulle strisce pedonali», scatta l’intervento della polizia locale di Macerata. Un uomo si trovava vicino ad un bar di Sforzacosta, delirava e ad un certo punto si è sdraiato in mezzo alla strada, intorno alle 14,45 di ieri. Col rischio che una vettura passasse e lo investisse.

Sul posto sono intervenuti gli agenti guidati dal comandante Danilo Doria. Gli agenti hanno trovato l’uomo sdraiato a terra e mentre cercavano di aiutarlo e farlo allontanare dalla strada, un 68enne di Pollenza ha iniziato a inveire contro gli agenti e a prendersela con loro.

Non solo, l’uomo avrebbe anche ostacolato il lavoro della Polizia locale. E quando gli agenti hanno chiesto le generalità, lui si è rifiutato di fornirle. È finita con una denuncia per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per non aver fornito le generalità. Il tutto è avvenuto alla presenza di una ventina di avventori del bar alcuni dei quali sono stati diffamati e insultati dal 68enne.

Tornando all’uomo che si era sdraiato sulle strisce pedonali, gli agenti sono poi riusciti a ricostruire i motivi del gesto. Si tratta di una persona in stato di indigenza e che dormiva in macchina perché rimasto senza casa e lavoro. Sono stati subito allertati i servizi sociali sia di Macerata che di Fermo, dove l’uomo ha una residenza fittizia. In realtà, è nato ad Osimo e ha asserito di aver vissuto sempre da quelle parti. Si trovava a Sforzacosta perché aveva trovato un alloggio temporaneo a Pollenza ma gli era scaduto l’affitto. Alla fine, gli agenti guidati dal comandante Danilo Doria, che è intervenuto in prima persona, sono riusciti a metterlo in contatto con il centro di ascolto della Caritas di Osimo, luogo dove si è recato per l’apertura pomeridiana e per essere preso in carico.

