Popsophia al Salone del libro,

annunciate le date di Pesaro

FESTIVAL - La direttrice artistica Lucrezia Ercoli a Torino dove ha presentato il suo ultimo saggio, Yesterday, e parlato dei progetti futuri della manifestazione

22 Maggio 2022 - Ore 10:29 - caricamento letture

Al salone del libro protagonista Popsophia e il nuovo saggio, Yesterday, di Lucrezia Ercoli, che ha annunciato i prossimi progetti del festival annunciando le date di Pesaro: dall’8 al 10 luglio.

È dedicata al tema “Cuori selvaggi” la 34esima edizione del Salone del libro di Torino che si sta svolgendo in questi giorni, fino a domani (23 maggio). Per l’occasione anche la Regione Marche è presente con un grande stand che ha ospitato sabato gli autori e le produzioni editoriali della Regione. Fra queste un ruolo da protagonisti l’hanno avuto il progetto di Popsophia e la direttrice artistica Lucrezia Ercoli che ha presentato l’ultimo saggio, Yesterday, edito da Ponte alle Grazie. Oltre ad illustrare il ruolo della nostalgia oggi, la direttrice artistica ha anticipato alcune novità riguardo ai prossimi progetti di Popsophia che in parte si legano al tema del libro. A novembre a Tolentino il festival Biumor sarà dedicato proprio al tema della nostalgia fra i pericoli di una ricerca dell’età dell’oro e la dolcezza del ricordo dei nostri ieri. E da Torino Lucrezia Ercoli ha annunciato anche le date del festival 2022 di Pesaro dall’8 al 10 luglio: tre giornate per riflettere sul tema del “Tempo ritrovato”, un titolo proustiano per la nuova sfida di Popsophia di recuperare il nostro tempo con la voglia di pensare al domani fra eterno ritorno della storia e nuovi conflitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA