SUCCESSO - Il sodalizio civitanovese trionfa ai campionati italiani di atletica promozione Fisdir, dopo Macerata 2014, Roma 2017, Firenze 2018, Padova 2019 e 2021

22 Maggio 2022 - Ore 14:50 - caricamento letture

Ennesima gioia tricolore per l’Anthropos ai campionati italiani di atletica promozione Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), valevoli anche per l’assegnazione della Coppa Italia per società.

La kermesse si è chiusa poco fa allo Stadio delle Palme di Palermo con il sodalizio civitanovese in festa per la quinta Coppa Italia consecutiva, la sesta totale. L’Anthropos sin da venerdì era in Sicilia con sedici atleti, sei tecnici e numerosi familiari al seguito. Una due giorni intensissima di gare e successi anche a livello individuale dei ragazzi civitanovesi, che fino dalle prime prove del sabato mattina hanno dimostrato di puntare alla conferma di un titolo che dal 2017, fatta eccezione il 2020 non disputata per pandemia, vede il nome del team marchigiano nell’albo d’oro dei vincitori. Le ultime prove non hanno spostato gli equilibri, anzi, gli atleti griffati Anthropos si sono confermati i migliori: è maturato così un altro successo di un gruppo di ragazzi e istruttori che sa dare continuità e rinnovarsi anche con il ricambio generazionale.

La spedizione in Sicilia ha coinvolto Paola Abbadini di Sant’Elpidio a Mare, Sara Marinelli di San Severino, Giorgio Morresi di Civitanova, Patrizia D’Elia di Castelfidardo, Morgana Gallicchio e Paolo Catinari di Fermo, Davide Capponi di Grottazzolina, Nicola Carletti di Jesi, Matteo Delfino di Monsano, Edoardo Compagnucci di San Marcello, Davide Cesini di Montecassiano, Alessandro Greco di Recanati, Matteo Marinsalda di Tolentino, Alessandro Paglialunga e Luca Sbrolla di Porto Sant’Elpidio, Leonardo Volatili di Monte San Giusto, allenati dagli istruttori Alice Sacconi, Fabio Battellini, Andrea Croia, Andrea Donninelli, Francesco Marchetti, Alceste Nepi (in collaborazione con la Saf Fermo), Riccardo Panza, Federico Pergolini e Marco Salvatelli.

«Ancora un grande successo e un riconoscimento per il nostro lavoro, per l’attaccamento ai colori dei ragazzi, per la passione e competenza dei tecnici, per la presenza delle famiglie – dichiara il presidente Nelio Piermattei -. A rendermi orgoglioso di quello che facciamo, oltre all’ennesimo trionfo, c’è anche l’aver potuto e saputo regalare ai nostri ragazzi un bel fine settimana di amicizia, condivisione, divertimento e crescita. Non posso non ringraziare tutti coloro che collaborano con noi nel raggiungimento degli obiettivi».

