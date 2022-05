Export manager e operai:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Open Job Metis e Confindustria Macerata. La Ciodue ricerca nuovi venditori per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Sei in cerca di una nuova opportunità lavorativa nell’ambito della produzione manifatturiera e sei pronto/a a metterti in gioco in una solida e storica realtà aziendale di Recanati ?

Openjobmetis S.p.A., su incarico dell’azienda in questione, ricerca e seleziona diverse persone da inserire come:

• Addetto /Addetta all’imballaggio e al confezionamento

• Carrellista (muletto frontale e/o retrattile)

• Operaio/a Macchinista (settore cartotecnica)

Si offre: contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroghe. Possibilità di usufruire della mensa aziendale. Piano welfare.

Orario di lavoro: full time; su turni (5:00-13:00/13:00-21:00/21:00-05:00)

Zona di lavoro: Recanati

Se sei interessato/a ad una delle posizioni ricercate invia il tuo CV a: civitanova@openjob.it

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore carta e cartotecnica un/a Export Manager (cod. annuncio Conf 319) per sviluppo nuovi clienti. Requisito preferenziale esperienza nel ruolo con provenienza da realtà del settore imballaggi, packaging, cartotecnica. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese, forte orientamento al risultato, agli obiettivi e al cliente, buone doti relazionali, flessibilità e dinamismo. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore installazione impianti elettrici un Operaio metalmeccanico (cod. annuncio Conf 320), preferibilmente con esperienza nel settore elettrico. Si richiede possesso della patente C, gradita esperienza con camion, bob, escavatore.

Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link: https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

