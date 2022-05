Alla guida ubriachi, causano incidenti:

via le patenti e denuncia

I CARABINIERI sono intervenuti a Montecassiano e Monte San Giusto. Hanno accertato che due conducenti avevano un tasso alcolico oltre 3 volte il limite di legge. Cinquemila euro di multa ad una terza persona che era al volante con la patente revocata

Guida sotto l’effetto di alcol, due persone denunciate dopo che hanno causato degli incidenti. Cinquemila euro di multa ad un terzo conducente, trovato al volante con la patente revocata.

Due incidenti ieri, uno a Montecassiano, l’altro a Monte San Giusto. In entrambi i casi, secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Macerata, sono state persone che si erano messe alla guida dopo aver bevuto troppo. Entrambe avevano un tasso di alcol superiore a 1,80 grammi per litro a fronte del limite di 0,5 grammi per litro. È finita con il ritiro della patente, il sequestro delle vetture e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso della notte inoltre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata hanno fermato una persona che, dopo i controlli, è risultata essere alla guida con la patente revocata. Gli costerà 5mila euro di multa. Vettura sequestrata.

