La ruzzola

LA DOMENICA con Mario Monachesi

15 Maggio 2022 - Ore 09:14 - caricamento letture

di Mario Monachesi

“Ditta anche rotola, formella, rotella, rota, ecc, adè un vecchju jocu de strada de antica tradizió’ marchigiana (e dell’Italia centrale), praticatu lungo gabbe e strade de campagna co’ curve, custú (salite) e pennènze varie. Deve lu nome a la nasceta de la rota (ruota). Lo jocacce (giocarci) cunsiste né lo lancià’ ‘na rota de ligno avvorda co’ u’ spagu o ‘na fittuccia, per daje più fuga (velocità), lungo lu tragittu scerdu. Vegne chj taja lu traguardu co’ mino tirate (lanci)”.

“Se joca a ruzzola pe’ la Pasquetta pe’ l’agnillittu e la capretta”.

“Se cuminciava a jocacce a Carnevale e se prusiguia a Pasqua e per tutta la vèlla stajó'”

“Chj non sa vène ‘ccijà’ (tirare, lanciare), a ruzzola non deve jocà'”.

“Ruzzola vène ‘ccijata, sicuramente fa la passata”.

Bassu de sotto, de sopre ‘ccijata, core la ruzzola su la vordata (curva)”.

“Spagu stuccatu o ruzzola paccata, va sempre rtirata”.

“‘Stu jocu all’iniziu adèra lu passatempu de li pecorà’ che lu facia lungo li tratturi (percorsi) de la transumanza, co’ ‘na forma de cascio pecorino stajonato, e vinia tirata co’ u’ spagu ceratu. Po’ più avanti adè vinuta in usu la rotella de ligno de cerqua, o de lecciu, ‘nsomma ligno duro, de un diamitru de 13 cintimitri”.

Le origini di questo gioco risalgono al periodo etrusco. La testimonianza di ciò è un affresco trovato nella tomba delle “Olimpiadi di Tarquinia” (Viterbo), la cui parete laterale destra raffigura il discobolo in atto di lanciare una forma di pecorino. Questo sport era praticatissimo anche dai Romani, infatti nella tomba di un bambino è stata rinvenuta una ruzzola (con spago), che a quel tempo veniva chiamata “Tubo” o “Troncus”. Persino Galileo Galilei la cita nel “Dialogo sopra i Massimi Sistemi”. Scriveva nel 1935 Gabriele D’Annunzio: “A 10 anni ero anch’io ruzzolante lungo la strada di Chieti; e sapevo legarmi al braccio lo spago e avvolgerlo intorno al cacio e prendere la rincorsa per tirare, entrando in furia se la mia gente rideva di me”.

“Ruzzola ‘vventata fa poca strada”.

“Se lu ventu tira a mandritta (da destra), piega la ruzzola verso sinistra”.

“Se da lu ventu te voli sarvà’, la ruzzola ‘ccijata tu devi tira'”.

“Quanno se lanciava la forma de cascio, “giogà’ a formaggio”, chj vignia se la portava a casa, po’ co’ la rota de ligno adè cuminciate le scommesse a sordi e allora venne più orde cunsideratu jocu d’azzardu e, anche poco nobbile (nobile), perché pradigatu da la popolazuó’ più umile. No’ mancava lungo li percorsi lo tifo e le sbicchjerate de vi’ de la jente. Da Macerata partia squadre che ‘tiru tiru ‘rriava a la Madonna de lu Monte, per po’ fa merènna da Colosu (Lo spaccio Coloso)”.

Antenato di questo sport fu certamente il lancio del disco cantato nei poemi omerici e dai poeti greci.

“Se la ruzzola tu devi rcaccià’, a squadru co’ la strada tu devi annà'”.

“Se la ruzzola non voli spagà’ (scivolare), lu lacciu de mogghju (di morbida canapa) tu devi usà'”.

“La ruzzola che vegnerà sarà quella che lu mitti (traguardo) passerà”.

