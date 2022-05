Precipita dal secondo piano,

soccorso dall’eliambulanza

MORROVALLE - Un 89enne trasportato a Torrette in condizioni critiche

13 Maggio 2022 - Ore 12:43 - caricamento letture

Precipita dal secondo piano di una palazzina, 89enne trasportato a Torrette. E’ successo questa mattina alle 7 in via Giotto a Trodica di Morrovalle. L’uomo è caduto da una finestra e finito a terra sul lato dello stabile, dentro uno spazio condominiale. Immediati i soccorsi, oltre alla Croce Verde di Morrovalle e Montecosaro è intervenuta anche la medicalizzata di Civitanova. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato sul posto le prime cure del caso per poi allertare l’eliambulanza e predisporre il trasferimento dell’89enne all’ospedale di Ancona. E’ in condizioni critiche e sul gesto volontario dovranno essere svolti accertamenti dei carabinieri.

