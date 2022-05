Auto contro moto,

centauro a Torrette

CIVITANOVA - L'incidente è avvenuto all’incrocio di Santa Maria Apparente. E' intervenuta l'eliambulanza

10 Maggio 2022

Scontro all’incrocio di Santa Maria Apparente, a Civitanova, tra un’auto e una moto. Il centauro, sempre rimasto cosciente, trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30 di oggi. Per cause in corso di accertamento una moto e un’auto si sono scontrati in via Del Molino. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale di Civitanova. Il motociclista dopo le prime cure sul posto è stato poi trasportato a Torrette. Il personale dell’emergenza ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e l’elicottero è atterrato nella zona dove è avvenuto l’incidente. Il ferito è stato poi portato ad Ancona.

