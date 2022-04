Un giallo la scomparsa del camionista

«Doveva fare un trasporto

invece non l’ho più visto»

MISTERO - Un 58enne, residente a Treia, è sparito ormai da oltre dieci giorni. Il titolare dell'azienda: «Il cellulare sempre spento. Sono andato dai carabinieri a denunciare che non trovato più questa persona. Gli avevo prestato l'auto perché non ce l'ha. Aveva con sé due o tremila euro che doveva portarmi per consegnarli alla ditta per la merce venduta»

di Gianluca Ginella

Giallo del camionista scomparso, il titolare dell’azienda dove era impiegato: «Lo aspettavo perché doveva fare un trasporto e invece non l’ho più visto, il cellulare era sempre spento e per questo sono andato a fare denuncia ai carabinieri per dire che non trovato più questa persona». Il camionista ,che vive a Treia, è sparito da ormai più di dieci giorni. La denuncia del titolare dell’azienda di trasporti di Villa Potenza, Francesco Foglia, dove lo scomparso era stato assunto per fare un paio di spedizioni (in precedenza era stato impiegato un mese, tempo prima), è stata fatta due giorni dopo che il 58enne, originario di Montecosaro, aveva completato una spedizione «Mi sembra fosse il 29 marzo, un martedì – continua il titolare -. Poi gli avevo prestato l’auto (una vecchia Renault 4, ndr) perché lui non ce l’aveva e il giorno dopo gli avevo chiesto di portarla a fare la revisione. La sera avrebbe poi dovuto effettuare un altro trasporto e invece non l’ho più sentito. Quando sono tornato, stavo a Torino per lavoro, non riuscendo a rintracciarlo sono andato dai carabinieri». Al momento su dove l’uomo si trovi resta un mistero e sono in corso le indagini dell’Arma, sia in provincia di Macerata che di Fermo. Da quanto emerge, e conferma il titolare dell’azienda «aveva due o tremila euro che doveva portarmi, dopo aver effettuato il trasporto, perché li dovevo consegnare alla ditta per la merce venduta. Invece non me li ha portati. Ma non è questione dei soldi, la questione è che è scomparso». Sono due fin qui i tasselli certi da quando l’uomo è sparito. Il primo è che è stato visto nella zona tra Montegranaro e Porto San Giorgio in giro con la Renault 4. Il secondo è che l’auto è stata trovata a Porto San Giorgio, in centro, sabato scorso.

Le ricerche del 58enne sono partite, dopo la denuncia di scomparsa, su input della prefettura di Macerata e si sono subito spostate in provincia di Fermo. L’uomo, pur vivendo nel Maceratese, è originario di Montegranaro e inoltre è in quella provincia che è stato visto gira in auto. «Quello che è successo non lo so – riprende il titolare dell’azienda – al telefono non risponde più. È spento. Non lo conoscevo bene, ha lavorato poco per me. Prima era stato un mese, poi ora l’avevo richiamato per una decina di giorni per fare un paio di trasporti». Ma fatto il primo, l’uomo è sparito.

