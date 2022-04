Polizia, 73 arresti e 332 denunce:

«Scoperto un reato ogni 4 giorni»

MACERATA - I numeri dell'attività svolta in provincia in vista della festa di domani per il 170esimo anniversario della fondazione. Sul fronte droga sono stati sequestrati 41 chili di marijuana, 130 grammi di cocaina, 443 grammi di eroina, 6 chili di hashish, e 1,9 chili di Gbl

Hanno scoperto un reato ogni quattro giorni, denunciato 332 persone, 73 quelle arrestate. Con quasi 50 chili di stupefacenti sequestrati, per la stragrande maggioranza marijuana. Sono alcuni dei numeri dell’attività degli uomini e delle donne della polizia in tutto il Maceratese nel 2021. Domani ricorre il 170esimo anniversario della fondazione della polizia e sono previsti due eventi distinti per le celebrazioni.

Il primo, a partire dalle 10,30, nella caserma Pasquale Paola in via dei Velini, alla presenza del questore Vincenzo Trombadore, del prefetto Flavio Ferdani e delle più alte cariche militari, civili e culturali della provincia. La cerimonia avrà inizio con la deposizione da parte del prefetto e del questore, di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della polizia e proseguirà successivamente nel piazzale della caserma con la lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del Capo della polizia. A seguire verranno premiati gli agenti che si sono distinti nelle operazioni di maggior rilievo. Nel pomeriggio, poi, dalle 15,30 in piazza della Libertà, saranno allestiti stand da parte della Scientifica, della Postale e della Stradale, i cui operatori mostreranno al pubblico le più moderne attrezzature in uso, oltre ad illustrare le tecniche utilizzate in caso di intervento per gravi reati, di incidenti stradali e per il contrasto dei reati informatici. Mentre alle 18 al teatro “Lauro Rossi” si terrà un concerto da parte dell’orchestra dei fiati “Insieme per gli altri” di Macerata. In mattinata, inoltre, ai Giardini Diaz e nel pomeriggio in Piazza della Libertà, sarà presente una pattuglia a cavallo appartenente al Centro coordinamento della specialità di Ladispoli. Durante i due eventi che caratterizzano la giornata saranno premiati gli studenti delle classi delle scuole di San Severino, Sarnano e Tolentino risultate vincitrici del concorso “PretenDiamo Legalità”.

I dati dell’attività della polizia

Sul fronte della prevenzione, la Questura, il commissariato di Civitanova, la Stradale e la Postale hanno messo in campo un totale di 7.249 pattuglie nei 12 mesi del 2021, con oltre 1,3 milioni di chilometri percorsi. La divisione Anticrimine ha allontanato 38 persone con foglio di via obbligatorio, mentre per 67 è scattato l’avviso orale; 16 le proposte al Tribunale per l’applicazione della sorveglianza speciale, 1 Dasp (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) e 32 Dacur (divieto di accesso nei centri urbani), 11 le persone ammonite per stalking. I reati scoperti sono stati 1.249 giorni, con 332 persone denunciate (di cui 34 per stupefacenti) e 73 arresti (di cui 31 per stupefacenti). Sono state invece 41 le persone segnalate per uso di stupefacenti, 4.196 quelle controllate perché sottoposte a misure cautelari diverse dal carcere. La Postale ha perseguito 102 reati e denunciato 31 persone.

Sul fronte droga sono stati sequestrati 41 chili di marijuana, 130 grammi di cocaina, 443 grammi di eroina, 6 chili di hashish, e 1,9 chili di Gbl (la droga dello stupro).

Per quanto riguarda il controllo del territorio il questore ha disposto 726 servizi straordinari, spesso con l’ausilio del personale del reparto Prevenzione crimine Marche-Umbria di Perugia e del Nucleo cinofilo di Ancona. Servizi che hanno riguardato principalmente il capoluogo e le città costiere di Civitanova e Porto Recanati. A questi vanno aggiunti i controlli messi in campo dagli uffici Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura e del Commissariato di Civitanova, che hanno garantito una presenza di 2.897 equipaggi in tutto l’arco delle 24 ore. I controlli sono stati 13.450 nel corso dei quali sono state identificate 19.629 persone, controllati 11.143 veicoli e 17.013 documenti.

Sul versante rispetto delle norme anti Covid, sono stati predisposti 672 servizi con 56.412 certificati verdi controllati e 246 sanzioni.

Nel settore armi sono stati rilasciati o rinnovati 676 porti d’arma ad uso caccia e 546 per uso sportivo. I “nulla osta” emessi per l’acquisto di armi da detenere in abitazione sono stati 146. Mentre sono state respinte per mancanza dei requisiti soggettivi 8 richieste di porto armi per uso caccia o sportivo e 8 sono stati i pareri espressi alla Prefettura in ordine a richieste di porto di pistola.

Esercizi pubblici: eseguiti oltre 14mila controlli dinamici e 70 controlli approfonditi con sei sanzioni e 5 comunicazioni di notizia di reato inviate in Procura. L’attività della sezione Amministrativa ha portato alla chiusura, perché ritenute pericolose per l’ordine pubblico, di 4 attività commerciali; mentre altre due sono state chiuse per violazioni alla normativa Covid.

Immigrazione: al 31 dicembre 2021 i cittadini stranieri non comunitari in provincia erano 32.533, minori esclusi. Di questi, 8.829 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.608 per lavoro autonomo, 11.232 per motivi di famiglia e 323 per motivi di studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 2.509; quelli rinnovati alla scadenza 11683; quelli rifiutati o revocati 89. Nel 2021 sono stati intimati a lasciare l’Italia 79 cittadini extracomunitari non in regola con la normativa sull’ingresso e soggiorno; 15 quelli accompagnati ai Centri di permanenza temporanea e 2 accompagnati direttamente alla frontiera. Sono stati, inoltre, identificati 299 cittadini stranieri, 149 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 128 “extra sbarchi” e 22 facenti parte del progetto “Aquila” – evacuazione dall’Afghanistan. Ad oggi nelle strutture del Maceratese sono accolti 198 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Stradale: 9139 violazioni accertate; 173 patenti di guida ritirate; 161 segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica (157) o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (4); 437 incidenti stradali rilevati di cui 9 mortali, 196 con feriti e 232 con soli danni. Le persone identificate sono state 30.795 e 27.661 veicoli controllati; 1682 le pattuglie effettuate; 256 le staffette alle scorte di vaccini;

Percorso in totale 361.731 km.

Infine, anche l’anno trascorso ha visto la Questura, su forte impulso del ministero dell’Interno, partecipare con il proprio personale alla campagna informativa denominata “Questo non è amore”, volta al contrasto alla violenza di genere. Gli incontri, si sono svolti nei grandi luoghi di aggregazione quali piazze cittadine e centri commerciali. Gli stand informativi hanno consentito alla cittadinanza di conoscere in modo immediato il personale specializzato coinvolto nel contrasto della violenza di genere. Numerose, inoltre, sono state le visite nelle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”, che ha visto gli studenti partecipare nella realizzazione di opere creative inerenti il tema della legalità, del bullismo, della violenza di genere, del contrasto dell’abuso di sostanze stupefacenti. Si sono avuti ulteriori incontri con gli studenti in occasione del progetto “Scuole Sicure”, a seguito delle tematiche di settore approfondite a cura della Prefettura al fine di sensibilizzare i giovani al fenomeno delle dipendenze, con particolare riguardo alle sostanze stupefacenti. Importante è inoltre la parternship con Unicam, che ha consentito al questore in primis e a tutti i dirigenti della Questura di esporre agli studenti la concreta applicazione del diritto nella quotidianità, tra regole e buon andamento della Pubblica amministrazione.

