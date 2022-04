Uomo cade nel fiume Potenza,

recuperato dai vigili del fuoco

SAN SEVERINO - Un 74enne si era allontanato da una casa di riposo lì vicino. E' stato raggiunto e poi affidato al 118

Cade nel fiume Potenza, soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto usando le tecniche Saf (Speleo alpino fluviale). È successo questo pomeriggio a San Severino. Da una casa di riposo si era allontanato un uomo di 74 anni e gli operatori hanno lanciato l’allarme. L’uomo è stato trovato poco dopo da alcune infermiere uscite a cercarlo che lo hanno trovato non lontano dalla casa di riposo. L’uomo era finito dentro il fiume Potenza, sotto ad un ponte. I vigili del fuoco di Tolentino e di Macerata si sono calati per circa 20 metri, usando tecniche Saf. Hanno recuperato l’ospite della casa di riposo e anche le infermiere che si erano calate per recuperarlo. L’uomo sta bene ed è stato affidato alle cure del 118. Sul posto anche la polizia stradale.

(redazione CM)

