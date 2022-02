Cefalee, dal Day hospital

a terapie con anticorpi monoclonali

A Villa Pini un centro per la cura

CIVITANOVA - La casa di cura, con il suo centro guidato da Michele Paniccia, entra nel network dell'associazione di ricerca Anircef per la cura dei mal di testa gravi che a volte sono autentiche patologie neurologiche

Mal di testa, Villa Pini diventa centro di riferimento nelle Marche per le cefalee. La casa di cura civitanovese entra a far parte del network dei centri di riferimento nazionale dell’Anircef (Associazione Nazionale Italiana per la Ricerca sulle Cefalee). Il mal di testa può diventare una vera e propria patologia neurologica. E quello guidato guidato da Michele Paniccia è l’unico centro marchigiano specializzato, unitamente a quello all’interno della clinica neurologica di Torrette di Ancona, focalizzato nel trattamento delle cefalee ed emicranie dell’adulto e dell’età evolutiva.

Il Centro rappresenta un punto di qualità sia nella valutazione clinica del paziente che per l’utilizzo dei vari approcci terapeutici attualmente disponibili, di tipo farmacologico (ad esempio la somministrazione di anticorpi monoclonali per la profilassi dell’emicrania) che non farmacologico (tipo tecniche di biofeedback). Per cefalee gravi, tipo quella a grappolo o da abuso di farmaci, è attivo anche il day hospital.

Le patologie trattate dal Centro cefalee di Villa dei Pini sono l’emicrania con e senza aura, la cefalea tensiva, quella a grappolo, la cefalea dell’età evolutiva, quella cronica quotidiana, la nevralgia del trigemino, le nevralgie atipiche e le cefalee secondarie.

