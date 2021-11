Incontro sulla ricostruzione

tra Rosa Piermattei e Castelli

SAN SEVERINO - Il sindaco a colloquio con l'assessore regionale e il dirigente dell'Usr Babini: «Chiesto velocizzare l’approvazione dei decreti per gli edifici privati e quella per l’emissione di un ulteriore piano destinato al recupero delle opere pubbliche»

Il sindaco di San Severino Rosa Piermattei ha incontrato, in un vertice istituzionale a un mese esatto dalla sua riconferma, l’assessore alla Ricostruzione, ai Trasporti e agli Enti Locali della Regione Marche Guido Castelli, e il direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Stefano Babini, per affrontare alcuni dei principali temi legati al post terremoto. «Tra gli argomenti trattati nel corso del cordiale incontro svoltosi in un clima di grande collaborazione tra i vari rappresentanti istituzionali – spiega il Comune – la richiesta di velocizzare l’approvazione dei decreti per la ricostruzione degli edifici privati e quella per l’emissione di un ulteriore piano destinato al recupero delle opere pubbliche danneggiate dalle scosse dell’ottobre 2016. Il vertice è stata occasione, inoltre, per affrontare l’argomento relativo alle opportunità che si apriranno a breve, anche per gli enti locali, con l’emissione dei bandi di finanziamento relativi al Pnnr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Alla riunione erano presenti anche l’assessore comunale all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, architetto Sara Clorinda Bianchi, e il responsabile dell’Area Tecnica, ingegner Marco Barcaioni.

