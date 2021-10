Tifosi Lube a Trento,

le info per la trasferta

VOLLEY - Il pullman partirà domenica mattina alle 8.30 dal palasport di Macerata in contrada Fontescodella, per poi fare tappa all'Eurosuole Forum di Civitanova

28 Ottobre 2021

Confermata la trasferta dei tifosi della Lube a Trento. I supporter marchigiani raggiungeranno la Blm Group Arena in pullman per assistere alla sfida tra i padroni di casa dell’Itas Trentino e i biancorossi, match di SuperLega Credem Banca in programma domenica 31 ottobre (alle 18) e valevole per la terza giornata di andata della Regular Season. Gli orari di partenza del pullman saranno i seguenti: domenica alle 8.30 dal palasport di Macerata in contrada Fontescodella, domenica alle 9 dall’Eurosuole Forum di Civitanova in via San Costantino.

