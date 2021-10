Tolentino cade in casa,

al Vastogirardi basta un rigore

SERIE D - Gli uomini di Mosconi vengono puniti da un penalty contestato, realizzato da Guida al tramonto del primo tempo, e rimangono in dieci ad inizio ripresa per il doppio giallo rimediato da Tortelli

di Michele Carbonari

Pomeriggio amaro per il Tolentino, che al Della Vittoria perde 1 a 0 contro il Vastogirardi. A decedere la sfida della sesta giornata d’andata del girone F di Serie D è un rigore di Guida al tramonto del primo tempo. L’episodio, determinante al pari dell’espulsione di Tortelli ad inizio ripresa, ha dato il via alle continue proteste e lamentele che i giocatori e i tifosi cremisi hanno rivolto nei confronti dell’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata, protagonista di alcune situazioni discutibili. Solo nel finale gli uomini di Mosconi hanno provato a raddrizzare la partita, prima disputata decisamente sottotono. Il Tolentino resta a quota nove e domenica prossima sarà di scena a Porto d’Ascoli, al Riviera delle Palme di San Benedetto.

La cronaca. La prima occasione del match è di marca ospite, con un’azione di contropiede che porta al tiro Guadalupi, chiuso bene a terra da Marricchi. La partita non decolla, i ritmi sono blandi e le due squadre faticano a creare occasioni da rete. Al 35′ ci prova Nonni, debole di testa (fuori). L’equilibrio si spezza, in favore dei molisani, due minuti più tardi. Guida cade a terra e l’arbitro indica il dischetto del rigore. Gli uomini di Mosconi protestano lamentando il fallo al limite e non dentro i sedici metri. Il fischietto di Torre Annunziata non torna sui suoi passi e lo stesso Guida spiazza Marricchi. La gara si accende e cresce il nervosismo, senza però modificare il punteggio. Ad inizio ripresa Nonni tira, con deviazione, e la sfera è facile preda del portiere ospite. Sul fronte opposto ci prova Guadalupi, rasoterra out. Al 13′ si mette in salita la partita del Tolentino. Tortelli allarga troppo il braccio e rimedia il secondo giallo: espulsione e cremisi in dieci, sotto di un gol. Prova ad approfittarne il Vastogirardi, con il solito Guida che al 17′ supera Stefoni e rientra sul destro, calcia rasoterra ma è bravissimo Marricchi a tuffarsi e respingere il pericolo. Subito dopo Stefoni calcia dalla distanza una precedente respinta di una punizione, blocca in due tempi Di Stasio. Mister Mosconi inserisce forze fresche: Bucosse, di ritorno dall’infortunio, per Marricchi e Aloisi per Mengani. I cremisi tornano a crederci, nonostante le difficoltà spingono e occupano la metà campo avversaria, senza riuscire a pungere. Solo nel finale il Tolentino suona la carica. L’esterno destro di Miccoli termina sul fondo. Poi Capezzani spara la botta dalla distanza, il portiere ospite vola e devia in angolo. In pieno recupero Zammarchi effettua un velenoso tirocross che attraversa tutta la porta ma su cui nessun giocatore locale riesce ad avventarsi.

Il tabellino:

TOLENTINO: Marricchi (20′ s.t. Aloisi), Stefoni, Fofana (11′ s.t. Salvatelli (41′ s.t. Cicconetti), Bonacchi, Miccoli, Nonni, Mengani (20′ s.t. Bucosse), Tortelli, Padovani, Severini (33′ s.t. Zammarchi), Capezzani. A disp.: Strano, Rozzi, Pagliari, Toure. All.: Mosconi.

VASTOGIRARDI: Di Stasio, Montuori, Stranieri, Guadalupi (34′ s.t. Capone), Ruggieri, Secondo, Minchillo (38′ s.t. Semeraro), Acunzo, Ahmetaj (21′ s.t. Irace), Guida (45′ s.t. Salatino), Alagia (29′ s.t. Mingiano). A disp.: Carriero, Donatelli, Sganzerla, Della Ventura. All.: Prosperi.

TERNA ARBITRALE: Guida di Torre Annunziata (Polidori di Perugia – Ottobretti di Foligno)

RETE: 37′ p.t. Guida (rig.)

NOTE: ammoniti: Ahmetaj, Capone, Acunzo, Di Stasio. Espulsi: nel primo tempo Prosperi (allenatore Vastogirardi), al 13′ s.t. Tortelli (doppio giallo). Recupero: 6′ (1’+ 5′).

