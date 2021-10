Antonelli trionfa a Grottammare:

è campione italiano della 35 chilometri

ATLETICA - Il 27enne maceratese dell'Aeronautica al terzo titolo assoluto in carriera nella marcia dopo quelli ottenuti nella 50 km (2016 e 2019)

24 Ottobre 2021

Ultime sfide tricolori per la stagione della marcia a Grottammare. Nei Campionati italiani della 35 chilometri è il maceratese Michele Antonelli (Aeronautica) a prendersi la vittoria sulle strade della sua regione. Il 27enne marchigiano dell’Aeronautica, al terzo titolo assoluto in carriera dopo quelli ottenuti nella 50 km (2016 e 2019), conquista la prima edizione della rassegna nazionale al maschile sulla distanza, che dal 2022 sarà inserita nel programma di Mondiali ed Europei. Con il tempo finale di 2h33:40 precede di quasi tre minuti il piemontese Stefano Chiesa (Carabinieri), secondo in 2h36:39, mentre è terzo il toscano Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle, 2h37:32). Tra gli under 23 si impone Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) in 2h38:13 davanti a Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle, 2h38:45). Nella gara under 18, per i Campionati italiani allievi nella 10 chilometri, un’altra conferma dei due giovani dominatori della stagione. La prova maschile vede svettare di nuovo Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) che in 45:45 ripete il successo dell’anno scorso e completa la tripletta di titoli nel 2021 dopo quelli su pista indoor e all’aperto. Anche al femminile c’è il tris stagionale per Giada Traina (Atl. Livorno) con il crono di 48:47 diventando la terza italiana di sempre in questa categoria. Tra le tante competizioni della giornata, anche la 20 km valida come ultima tappa dei Societari. In evidenza Nicole Colombi (Carabinieri): la 25enne bergamasca con 1h30:24 si migliora di due minuti rispetto al tempo di 1h32:26 realizzato in giugno a La Coruna.

