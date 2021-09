Lezioni in presenza all’Unitre:

arriva il nuovo corso

sulla ricchezza culturale delle Marche

TOLENTINO - L'associazione continuerà a proporre anche attività online. SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

11 Settembre 2021 - Ore 09:20 - caricamento letture

In quattro parole: coraggio, speranza, conoscenza e creatività viene riassunto lo spirito con cui l’Unitre di Tolentino riprenderà progressivamente le attività in presenza nell’anno accademico 2021/2022.

All’inizio (novembre) esse saranno in parte ridotte, per ovvi motivi, per poi diventare più consistenti dal gennaio 2022 quando, con il già sperimentato piacere di stare di nuovo insieme, gli associati ritroveranno anche la quasi totalità di corsi e laboratori tipici della pre-pandemia.

Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative anticovid.

Il pieghevole qui presentato – si legge in una nota dell’associazione – ne evidenzia contenuti programmi, costi e modalità d’iscrizione. L’associazione tolentinate continuerà, inoltre, a praticare le attività on line, attraverso una rinnovata adesione al Progetto che di nuovo vedrà “fare rete” un gruppo sostanzioso di Unitre solidali, di tutte le Regioni italiane le quali, con un reciproco apporto, unificheranno programmi ed iniziative per il “bene comune”. A questo proposito va evidenziato il corso, prodotto dall’associazione tolentinate: “Imperdibili lezioni di scienze, lettere ed arti, con docenti di Atenei, Accademie di Belle Arti e Musei delle Marche”, completamente nuovo e capace di rappresentare la ricchezza culturale della Regione in cui viviamo.

Per questa sua peculiarità sarà visibile non solo on line, ma anche in diretta streaming dal Politeama di Tolentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA