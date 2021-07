Spiagge a misura di bambino,

consegnate le Bandiere verdi

CERIMONIA - Sono state consegnate a 148 località, tra queste anche Civitanova e Porto Recanati

10 Luglio 2021 - Ore 18:46 - caricamento letture

Spiagge a misura di bambino, premiate con la bandiera verde dei pediatri Civitanova e Porto Recanati. La cerimonia si è svolta ad Alba Adriatica. Per Civitanova ha partecipato Barbara Capponi, assessore con deleghe alla famiglia e all’infanzia, per Porto Recanati l’assessore Angelica Sabbatini.

«E’ un importante vessillo che continua a sventolare nella nostra città – dice Sabbatini -, simbolo di una città a misura di bambino, che riesce a garantire tutta una serie di servizi e ad essere a misura di bambino per le vacanze. Porto Recanati lo detiene dal 2012, è tra i più longevi tra tutte le città d’Italia che detengono il riconoscimento». Sabbatini ha aggiunto che «La nostra città si presta molto ad un turismo di tipo familiare, le nostre strutture di accoglienza sono di primordine, e anche la nostra morfologia rende sicuramente la vacanza con famiglia e bambini una vacanza in sicurezza e relax e anche in divertimento».

«Questo riconoscimento – ha detto l’assessore Capponi – condiviso con diverse spiagge di tutto il mondo, costituisce grande soddisfazione per Civitanova. La città con l’infanzia che stiamo costruendo da anni trova compagni di viaggio nello sguardo attento e costante alle esigenze dei piccoli e dei giovani, veri protagonisti anche della cerimonia: incisive ed emozionanti le parole dell’ambasciatore sulla tutela di mamme e bambini nelle loro fragilità e bisogni, che ci confermano la direzione giusta da mantenere per una città ed una comunità a misura di tutti».

Ad accogliere gli ospiti, i massimi rappresentanti del comune di Alba Adriatica, guidati dal sindaco Antonietta Casciotti, dal presidente del consiglio comunale Francesca Ciarrocchi e dall’assessore all’ambiente Nicolino Colonnelli, i consiglieri della Regione Abruzzo Dino Pepe ed Emiliano Di Matteo, il sottosegretario alla presidenza della giunta regione Abruzzo Umberto De Annuntiis. Italo Farnetani, fondatore e coordinatore delle “Bandiere Verdi pediatriche” ha organizzato i lavori della giornata, comprendenti apposite tavole rotonde sugli argomenti dell’assistenza in spiaggia, della sicurezza della pelle e della giusta alimentazione. Particolarmente apprezzato è stato l’intervento di George Kahema Madafa, ambasciatore della Repubblica di Tanzania, il quale ha rappresentato ai partecipanti le esperienze vissute nella sua terra. Le bandiere sono state consegnate a 148 località (143 in Italia e 5 estere, tra le quali anche la spiaggia di “Dar Es Salaam” in Tanzania”).

