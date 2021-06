«Numeri da zona bianca

per la seconda settimana di fila»

COVID - Il punto del governatore Acquaroli dopo la cabina di regia Stato-Regioni: «Sono 27,5 i nuovi casi su 100mila abitanti, se si confermerà questa tendenza da lunedì 21 anche le Marche nella fascia di rischio più bassa»

11 Giugno 2021

«Per la seconda settimana consecutiva nella nostra regione i numeri del contagio sono da zona bianca». Sono le parole del governatore Francesco Acquaroli, dopo la consueta cabina di regia Stato-Regioni sull’andamento della pandemia. «Infatti – ha aggiunto Acquaroli – dopo la scorsa settimana con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000 abitanti, questa settimana il dato è sceso e si è attestato a 27,5. Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca». Lunedì 21 giugno sarà anche il giorno in cui, secondo quanto stabilito dall’ultimo decreto legge sulle riaperture, cadrà comunque il coprifuoco a prescindere dalla zona di rischio. Coprifuoco che già da lunedì di questa settimana è stato spostato alle 24.

