Sarnano-Sassotetto, tris di Peroni

nella gara di auto storiche

IL PILOTA fiorentino per il terzo anno di fila è giunto primo al traguardo del Trofeo storico Scarfiotti

23 Maggio 2021 - Ore 18:32 - caricamento letture

Tris di Stefano Peroni al 13esimo Trofeo storico Scarfiotti. Il pilota fiorentino, al volante della monoposto Martini MK32-Bmw ha vinto per la terza volta consecutiva la Sarnano-Sassotetto valida per il Campionato Italiano auto storiche. La seconda prova del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche disputata sui 9.922 metri del nuovo percorso allungato della Sarnano-Sassotetto ha visto confermati i pronostici. E’ stato il fiorentino Stefano Peroni a staccare il miglior crono con la sua rossa Martini di formula 2 in 4’44”56, con la migliore media fatta registrare da un’auto storica nella salita maceratese, superiore a 125 km/h. Sul podio virtuale ha preceduto il bolognese Filippo Caliceti (Osella Pa9/90) ed il materano Antonio Lavieri (Ralt RT32). Ma a contare tra le auto storiche sono le classifiche dei raggruppamenti: nel primo si è imposto il fiorentino Tiberio Nocentini sulla splendida Chevron B19, che ha battuto il ternano Angelo De Angelis (Nerus Silhouette).

Nel secondo raggruppamento bellissima prestazione del palermitano Natale Mannino (Porsche Carrera RS), che ha battuto il reggiano Ildebrando Motti (Porsche Carrera RS). Giuliano Peroni, padre di Stefano ha vinto il terzo raggruppamento davanti al reggiano Giuseppe Gallusi (Porsche 911SC). Caliceti si è invece imposto nel quarto Raggruppamento sul torinese Walter Marelli entrambi sulla competitiva Osella Pa9/90. Nel quinto raggruppamento delle monoposto dietro il dominatore Stefano Peroni, brillante prestazione di Lavieri davanti all’osimano Antonio Angiolani (March 783-Toyota) migliore dei piloti marchigiani nell’assoluta. Altri piloti di casa autori di ottime prestazioni sono stati il maceratese Andrea Stortoni (Lotus 11 Le Mans) ed il pesarese Alessandro Rinolfi (Morris Mini Cooper S), terzo e quinto nel primo raggruppamento, poi il fermano Mario Straffi (Fiat 128) quinto nel secondo raggruppamento. L’osimano Giacinto Giacché (Fiat 131 Abarth) ha chiuso quarto nel terzo raggruppamento ed il fermano Massimiliano Vitali (Volkswagen Golf GTI) quinto nel quarto raggruppamento.

Encomiabile l’impegno dello staff organizzatore composto da AC Macerata, Associazione Sportiva AC Macerata, comune di Sarnano ed il supporto di Regione Marche e Provincia di Macerata. Gl organizzatori ringraziano anche agli sponsor Tecnostampa, Nuova Simonelli, Sara Assicurazioni, Terme di San Giacomo Sarnano, Sara Assicurazioni, Viavai concessionaria Volkswagen, Cascioli Group e Velenosi Vini.

Classifica assoluta: 1° Peroni S. (Martini MK32-Bmw) in 4’44”56 media 125,524; 2° Caliceti (Osella Pa9/90) 4’53”96; 3° Lavieri (Ralt RT32) 4’59”73; 4° Marelli (Osella Pa9/90) 5’11”75; 5° Lottini (Osella Pa9/90) 5’15”15; 6° Peroni G. (Osella Pa8/9) 5’20”71; 7° Angiolani (March 783-Toyota) 5’23”87; 8° Mannino (Porsche Carrera RS) 5’25”80; 9° Nocentini (Chevron B19) 5’29”47; 10° Gallusi (Porsche 911SC) 5’37”40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA