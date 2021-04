Tolentino, non bastano Ruci e Padovani:

l’Aprilia pareggia in inferiorità numerica

SERIE D - Al Della Vittoria finisce 2 a 2. Succede tutto nella ripresa. I cremisi non riescono a gestire il doppio vantaggio, Vasco e Laghigna regalano un punto insperato ai laziali, che chiudono in nove uomini

1 Aprile 2021 - Ore 17:15 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Il Tolentino getta al vento i tre punti al Della Vittoria contro l’Aprilia: finisce 2 a 2. I cremisi non riescono a gestire il doppio vantaggio e l’uomo in più e si devono accontentare di un pareggio che comunque muove la classifica. Succede tutto nella ripresa: Ruci apre con una bella botta da fuori, raddoppia capitan Padovani grazie ad una splendida incornata (dedicata al padre, venuto a mancare pochi giorni fa), i laziali dimezzano lo svantaggio su rigore (Vasco), ma si ritrovano in dieci a causa della doppia ammonizione rimediata da Sossai. Nonostante tutto riescono a pareggiare con Laghigna (a cui nel primo tempo vengono annullati ben tre gol). Nel finale finisce anzitempo sotto la doccia anche Succi. Per il Tolentino non c’è più tempo. I ragazzi di Mosconi salgono a quota 31 e domenica 11 aprile saranno di scena in Molise, nella tana dell’Olympia Agnonese.

La cronaca. Prima del fischio dell’arbitro due premiazioni in casa cremisi: per Ruggeri (250 presenze) e per Tizi (100 gettoni). Gara condizionata dal primo caldo di stagione. I ritmi iniziali sono abbastanza bassi e le due squadre preferiscono studiarsi anziché affondare i colpi. All’8′ Laghigna si gira bene in area e con un diagonale mancino sfiora il palo. Risponde il Tolentino, con uno schema su punizione: palla a Padovani che appoggia per Capezzani, il cui tiro dal limite termina alto. Al 22′ ancora Padovani, recupera palla a centrocampo e lancia il contropiede crèmisi, Ruci prova a servire di nuovo il capitano che non riesce a capitalizzare per pochi centimetri. Un paio di minuti più tardi è l’Aprilia ad affacciarsi in area locale, buona combinazione che porta al tiro Laghigna, chiuso bene da Laborie. Al 33′ rischia grosso il Tolentino: Succi tiene vivo un pallone difficilissimo, nel tentativo di liberare l’area Labriola spedisce sul palo e la difesa allontana la sfera con un po’ di affanno. Poi l’Aprilia prende le redini del gioco e va vicina al vantaggio in più circostanze. Al’ 38′ Laghigna va a segno ma l’assistente ravvisa un precedente dubbio fuorigioco di Bosi. La scena si ripete un paio di giri di lancette più tardi e al 43′ per una carica dello stesso numero 99 su Governali, che poco prima è stato attento sempre sull’attaccante laziale. All’ultimo istante del primo tempo è pericoloso anche il Tolentino, con la traversa di testa di capitan Padovani sulla punizione di Ruci (vanifica tutto l’altro assistente dell’arbitro, che segnala offside).

La formazione di mister Mosconi approccia meglio nel secondo tempo. Severini se ne va sulla sinistra e serve l’accorrente Labriola, palla out di un soffio. Il gol è rimandato di qualche istante (4′): Ruci riceve palla e avanza, giunto al limite fa partire un destro che non lascia scampo a Prudente. L’uno due è servito al minuto nove: Aloisi dalla bandierina effettua un cross precisissimo che bomber Padovani insacca alle spalle del portiere ospite. Tutti i giocatori del Tolentino abbracciano il capitano crèmisi, che fra le lacrime alza le mani al cielo dedicando il gol al padre, scomparso la settimana scorsa. Al 14′ scontro in area fra un giocatore del Tolentino e Bosi, nessuno protesta e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Vasco spiazza Governali e accorcia le distanze. Si fa dura per l’Aprilia a metà ripresa (25′), quando Padovani va via su Sossai che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. I laziali nonostante tutto provano a pareggiare, velleitario il tentativo dalla distanza di Bosi (abbondantemente fuori). L’esterno ospite, però, confeziona l’assist per Laghigna che controlla in mezzo a diversi difensori del Tolentino e fredda Governali (32′). Il Tolentino è gelato e Pagliari suona la carica, ma la sfera termina fuori. Quindi è la volta di capitan Padovani, che da due passi spara altissimo un bel cross di Cicconetti. Nel recupero Succi commette un brutto fallo a metà campo su Minella e rimedia il doppio giallo.

Il tabellino:

TOLENTINO: Governali, Laborie, Salvatelli (20′ s.t. Cicconetti), Bonacchi, Pagliari (42′ s.t. Strano), Labriola, Aloisi (22′ s.t. Minella), Ruci (20′ s.t. Ruggeri), Padovani, Severini, Capezzani (41′ s.t. Tizi). A disp.: Dupuis, Stefoni, Zrankeon, Rozzi. All.: Mosconi.

APRILIA: Prudente, Pollace, Succi, Sossai, Vasco, Bosi (40′ s.t. Ouedraogo), Pezone (8′ s.t. Corelli), Luciani, Bernardini, Mannucci, Laghigna. A disp.: Salvati, Lapenna, Battisti, Calisto, Aglietti, Martinelli, Bianchi. All.: Galluzzo.

TERNA ARBITRALE: Moretti di Firenze (Piomboni di Città di Castello – Pacifici di Arezzo)

RETI: 4′ s.t. Ruci, 9′ s.t. Padovani, 14′ s.t. Vasco, 32′ s.t. Laghigna

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Ammoniti: Laghigna, Vasco, Mannucci, Minella, Pagliari e Luciani. Espulsi: 25′ s.t. Sossai (doppio giallo) e 50′ s.t. Succi (doppio giallo). Angoli: 2-2. Recupero: 7′ (1’+6′)

