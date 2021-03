Covid, dolore per Stefano

morto a 59 anni

MONTECASSIANO - Stefano Raparo si è spento al Covid center di Civitanova. E' tra le 10 vittime indicate nel Bollettino del Servizio sanità

30 Marzo 2021 - Ore 18:23 - caricamento letture

Covid, 10 i morti nelle Marche secondo l’ultimo Bollettino del Servizio sanità. Di questi, due sono della provincia di Macerata. Tra loro il 52enne di Monte San Giusto, Giovanni Pucci (leggi l’articolo), e un 59enne di Montecassiano, Stefano Raparo, autotrasportatore. Raparo era ricoverato al Covid center di Civitanova. Una persona conosciuta a Montecassiano, in tanti oggi, appresa la notizia della sua morte hanno scritto sulla sua pagina Facebook per esprimere il loro dolore. Eva lo ricorda come una persona «buona e simpaticissima». Molte anche le condoglianze alla famiglia «te ne sei andato troppo presto» scrive un amico. Il funerale non è ancora stato fissato. Secondo il Servizio sanità Raparo aveva delle patologie pregresse.

Le altre vittime nelle Marche sono una donna di 85 anni di Castel di Lama, un 87enne di Monteprandone, una donna di 78 anni di Spinetoli, un 72enne di Montegranaro, un 69enne di Montegiorgio, una 78enne di Falconara una 93enne di Falconara, un 88enne di Montegranaro.

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA