CIVITANOVA - Il Comune ha stanziato 550mila euro per ristori dedicati alle categorie colpite economicamente dal Covid. Domande entro il 28 dicembre

Mille euro per le partite iva, società sportive e lavoratori in cassa integrazione. Nuovo bando del Comune per l’erogazione di fondi destinati alle categorie danneggiate economicamente dal Covid. Sul piatto 550mila euro complessivi, domande entro il 28 dicembre. L’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse nei confronti di lavoratori fragili, cassaintegrati e società sportive. Nell’ambito della manovra approvata a novembre dalla giunta, che prevede ristori per circa un milione e mezzo di euro, sono stati pubblicati oggi i nuovi tre bandi predisposti dal comune. Oltre ai sussidi con esonero del pagamento di mensa ed asili nido per dicembre, lo stanziamento dei buoni alimentari e l’esonero della tassa rifiuti si prevedono fino a 1000 euro complessive per le categorie. «Con tali contributi l’amministrazione comunale va a rafforzare le misure a sostegno dei lavoratori fragili, cassaintegrati e società sportive – spiega l’assessore al Bilancio Roberta Belletti. Questi ulteriori ristori si aggiungono a quelli immediatamente erogati, quali esonero ticket mense scolastiche, rette asili nido e buoni alimentari, test e mascherine per gli over 65, con la finalità di raggiungere un’ampia rosa di persone e ogni settore in questo momento di difficoltà. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, riteniamo doveroso che l’Amministrazione pubblica giunga in aiuto a chi maggiormente ha subito perdite a causa di questa terribile epidemia». Un fondo di 200mila euro a cui potranno accedere ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti con sede a Civitanova e che abbiano registrato un calo di almeno il 33% rispetto al 2019 e di fatturato inferiore a 75mila euro. Altro fondo di 100mila euro è destinato alle società sportive, per un importo unitario massimo del contributo di 1000 euro. Tale importo sarà ridotto proporzionalmente sulla base del numero complessivo di domande ammesse a contributo. Possono presentare domanda le società o associazioni che soddisfino le seguenti tre condizioni: avere la sede sportiva nel Comune di Civitanova Marche, non gestire, in convenzione con il Comune impianti sportivi comunali e essere iscritte nell’ambito di ciascuna propria federazione. L’ultimo fondo di 250mila euro è destinato a favore di lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione per Covid-19. L’importo unitario massimo del contributo sarà pari a 1000 euro ridotto proporzionalmente sulla base del numero complessivo di domande ammesse a contributo. Possono fare domanda i lavoratori residenti nel comune, in cassa integrazione causa Covid-19 per almeno 12 settimane (anche non consecutive) nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 novembre 2020 ed appartenere ad un nucleo familiare monoreddito.