MUSICA - Il duo di Filottrano arriva fino all'ultima manche nella finale del talent show ma a spuntarla è Casadilego

Per una manciata di voti, i Little pieces of Marmelade si fermano al secondo posto. Dopo una cavalcata incredibile fino all’ultima puntata, nella manche finale di X Factor il duo di Filottrano ha dovuto cedere la medaglia d’oro a Casadilego, vincitrice della XIV edizione del talent show di Sky e appartenente alla sezione under guidata da Hell Raton. Il voto del pubblico a casa li aveva sostenuti nelle prime due esibizioni della serata: la performance con il loro giudice Manuel Agnelli sulle note di ‘Veleno’ ed il best of delle interpretazioni più riuscite nelle puntate precedenti. Nel duello finale a colpi di inediti, ‘One cup of happiness’ si ferma però al secondo gradino del podio. Il cantante e batterista Daniele Ciuffreda (in arte DD) ed il chitarrista Francesco Antinori (Frankie), 24 e 25 anni, hanno comunque ricevuto applausi e complimenti da giudici e pubblico per le loro esibizioni piene di energia. Le Marche si confermano fucina di talenti musicali, con un secondo posto che arriva dopo la vittoria, lo scorso anno, della civitanovese Sofia Tornambene, nome d’arte Kimono.