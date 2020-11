MARE - Il Flag Centro Marche mette a disposizione fondi per riqualificare i siti di sbarco, i piccoli porticcioli e gli spazi della vendita

La cultura della pesca, del mare e delle zone portuali: il Flag Centro Marche mette a disposizione fondi e incentivi per riqualificare i luoghi di sbarco, i piccoli porticcioli e gli spazi della vendita, come luoghi di identificazione del ruolo dell’attività di pesca all’interno dell’area portuale. L’azione è finalizzata alla riqualificazione dei punti di sbarco degli operatori e al miglioramento dei servizi offerti nei punti di sbarco e delle sale di vendita all’asta esistenti nell’area e che presentano un interesse per i pescatori che li utilizzano, ma anche per i cittadini e i turisti dell’area interessati a fruirne quale luogo simbolico ed evocativo della cultura territoriale. Possono presentare domanda di contributo enti pubblici, autorità portuali, micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, imprese di servizi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in forma singola e associata se aventi sede legale nei comuni di Ancona, Civitanova, Numana, Falconara Marittima, Porto Recanati, Potenza Picena. Il bando scade mercoledì 30 dicembre alle 12.