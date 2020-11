NOMINATO per l'Ufficio d'ambito. E' in servizio da oggi

È Roberto Vespasiani il nuovo dirigente dell’Ufficio di ambito di Macerata dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche. In servizio da oggi, Vespasiani è anche dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio. Diplomato al Conservatorio musicale “Luisa D’Annunzio” di Pescara e laureato a pieni voti in Giurisprudenza all’Università degli studi di Macerata con una tesi in diritto amministrativo dal titolo “Diritto Scolastico: Aspetti Giuridico-Amministrativi”, Vespasiani ha iniziato la sua carriera scolastica nel 1983 come insegnante di scuola primaria.

Dal 2008 viene nominato dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia e nel 2009 della Scuola secondaria di I grado “Galilei-Marconi” di Porto Sant’Elpidio. A seguito della riorganizzazione della rete scolastica che sopprime l’autonomia di quest’ultima scuola, nel 2011 e fino all’anno scolastico in corso passa a guidare l’IIS “Urbani” della stessa città.