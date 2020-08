LA NOMINA - Il commissario Francesco Battistoni ha scelto l'attuale vicecoordinatore provinciale di Macerata

Corrado Perugini è il nuovo responsabile dell’organizzazione regionale di Forza Italia. A nominarlo è Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche. «Ho provveduto oggi alla nomina dell’ingegnere Perugini – spiega Battistoni -, attuale vicecoordinatore provinciale di Forza Italia di Macerata, a responsabile regionale del settore organizzazione di Forza Italia. Corrado ha seguito in prima persona gli adempimenti validi alla presentazione delle liste per le elezioni regionali e quelle comunali. Con grande dedizione lavora da mesi a tutti gli appuntamenti del nostro coordinamento con serietà e spirito di abnegazione. La sua nomina a dirigente regionale è il frutto di un percorso di meritocrazia che come movimento politico abbiamo deciso di riprendere in mano. Forza Italia sta lavorando sodo sul territorio e lo sta facendo adottando un criterio molto semplice: selezionare la classe dirigente dal basso, valutando l’affidabilità e l’attaccamento ai valori di Forza Italia. All’ingegnere Perugini auguro buon lavoro, con l’auspicio che possa continuare a supportare, in maniera impeccabile come fatto finora, le attività del nostro partito sia in questa campagna elettorale che dopo».