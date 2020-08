CIVITANOVA - La ragazza, arrivata alla finale nazionale del concorso che negli anni ha lanciato personaggi come Raffaella Fico e Carlotta Maggiorana, si è portata a casa una delle fasce più ambite. «In futuro mi piacerebbe anche fare l’attrice, il mio modello è Sofia Loren»

Ad un passo dal sogno, ma comunque felice per aver conquistato una delle fasce più ambite. Va in archivio con un grande successo l’esperienza di Vittoria Gianfreda alle finali nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2020. La 14enne di Civitanova è arrivata tra le otto ragazze che si sono contese fino all’ultimo il titolo assegnato dalla giuria all’abruzzese Camilla De Berardinis. Per Vittoria, comunque, la soddisfazione di essere stata eletta Miss Grand Prix Auto 2020, sicuramente una delle fasce più ambite anche in virtù dello storico legame tra la manifestazione promossa dall’agenzia Claudio Marastoni e il mondo dello sport e dei motori in particolari (una delle vincitrici, la miss Carlotta Maggiorana, è stata per anni inviata di Mediaset Sport dai box e dai paddock del MotoGp).

«Sono molto soddisfatta, vincere una fascia a soli 14 anni è tanta roba – commenta Vittoria –. Quella di Pescara è stata un’esperienza bellissima che rifarei ancora. Per me era la prima volta in un concorso nazionale e devo dire che è andata alla grande. A fare il tifo per me sotto il palco c’erano i miei cari, mamma Livia, papà Valentino, mia sorella Camilla e i miei nonni che abitano in Abruzzo. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto e quindi dedico a loro questa fascia». Studentessa al secondo anno di liceo scientifico, Vittoria è fin da quando era piccola una sportiva. «Ho praticato pallavolo, ginnastica artistica e atletica leggera. Sono una velocista, credo che l’atletica sia lo sport giusto per me. In futuro mi piacerebbe anche fare l’attrice, il mio modello è Sofia Loren, sono persino nata il suo stesso giorno, il 20 settembre». Nulla da fare invece per l’altra ragazza di Civitanova approdata in finale, la 16enne Aurora Tavoloni eliminata al primo turno nella serata di sabato, ma comunque felice per essere entrata tra le 24 ragazze più belle d’Italia. Organizzato come ogni anno dall’agenzia “Claudio Marastoni”, il concorso di Miss Grand Prix è stato trampolino di lancio, negli anni, per personaggi come Tessa Gelisio, Raffaella Fico e tante altre protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui numerose vincitrici di Miss Italia. La finale di Pescara, con Aurora e Vittoria in passerella, sarà trasmessa nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).