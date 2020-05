IL CONTEST nato dalla passione di alcuni ragazzi della frazione di Treia impazza su Instagram. Sono intervenuti nelle dirette anche i giornalisti Maurizio Compagnoni, Franco Ordine, Marina Presello e l'imitatore Gianfranco Butinar

di Mauro Giustozzi

Stadi chiusi, calcio azzerato dalla serie A ai tornei amatoriali di quartiere. Come fare per superare questa astinenza da pallone per chi ama questo sport, sia nel praticarlo che nell’osservarlo? L’idea è nata ad un gruppo di giovani appassionati calciofili di Chiesanuova di Treia. Così Leonardo Carbonari, Edoardo Piermattei, Mattia Ortolani, Gianluca Marini, Riccardo Pascucci, Fabio Giubilei, Marco Rango, Gianmaria Palmucci, Alessio Tartarelli, Saverio Verdoni assieme a Gianluca Gagliardini nelle vesti di conduttore si sono inventati sulla piattaforma Instagram il ‘Contest Quiz Football’ che, partito in sordina, ha avuto una vera e propria esplosione di partecipazioni, giungendo ad annoverare tra le presenze ai vari appuntamenti programmati in questi giorni anche professionisti dell’informazione sportiva come il giornalista Franco Ordine, volto noto di carta stampa e Mediaset, Gianfranco Butinar imitatore di fama nazionale di calciatori ed allenatori della serie A, Marina Presello giornalista ed inviata bordo campo Sky fino, e non poteva mancare visto che la sua terra di origine sono proprio le Marche, il mitico telecronista di Sky Maurizio Compagnoni.

«Ai tempi del Covid 19 e del lookdown tutto cambia –ci hanno detto gli organizzatori di questo contest calcistico- il nostro tempo e il nostro spazio sembra aver subito mutazioni e cambiamenti epocali che potrebbero essere irreversibili per alcuni aspetti. Abbiamo cambiato le nostre abitudini e le nostre convinzioni, abbiamo cambiato il nostro modo di relazionarci con parenti, amici, conoscenti, vicini di casa e colleghi, ma quello che non potremmo mai cambiare è la natura dell’essere umano, che lo porta ad essere un individuo votato alla socializzazione». E’ da questa riflessione che dobbiamo partire per capire il fenomeno che, in pochi giorni, ha portato questo gruppo di ragazzi, della frazione Chiesanuova di Treia, a mettere in piedi un vero e proprio Contest Quiz andato in onda sulla piattaforma Instagram nelle serate dell’1 e 2 maggio. Il contest ha una formula semplice ed essenziale: domande solo ed esclusivamente legate al mondo del calcio, la passione che accomuna tutti i ragazzi che si sono adoperati per la realizzazione dello show. Il format che in poco più di 48 ore ha portato la pagina ‘Contest_Quiz_Football’ ad essere inondata di richieste di partecipazione, è una formula vincente e soprattutto accattivante.

Tutto è nato per caso, i giovani hanno iniziato a giocare tra di loro con delle videochiamate su Messanger, nelle tristi serate delle prime settimane di quarantena. Con il passare delle settimane si sono allargate le chiamate ‘calciofile’ ad amici e conoscenti e, tutto ciò, ha portato in maniera quasi naturale alla creazione della pagina e alle prime due dirette Instagram di venerdì e sabato, nel corso delle quali sono intervenuti giornalisti e personaggi del palcoscenico calcistico italiano come appunto Franco Ordine, Gianfranco Butinar, Marina Presello e Maurizio Compagnoni. Nel suo intervento Ordine ha regalato professionalità ed esperienza, Butinar una carrellata di imitazioni indimenticabili, Presello ha fatto scoprire il mondo della serie B altrettanto pieno di passione. Infine Compagnoni che si è fermato in collegamento per quasi un’ora regalando aneddoti esclusivi della sua carriera da giornalista e telecronista, dispensando consigli, fermandosi a rispondere alle domande del conduttore Gianluca Gagliardini e dei tanti follower. «Amiamo il calcio ma capiamo che, nel contesto attuale, -ci hanno detto i ragazzi di Chiesanuova- non è la priorità, per cui cerchiamo di curare la nostra passione nella maniera più sicura e sana per tutti. Cogliamo l’occasione per ringraziare alcune attività commerciali come la Pinseria Comida di Cingoli, per aver messo in palio il primo premio e salumeria Vito di Macerata e Antichi Sapori di Cingoli per gli altri premi. Il nostro contest continuerà anche nelle prossime settimane, rimarrà sempre aperto a tutti e senza costi di iscrizione. La nostra mission è tenerci compagnia nei momenti difficili di questa emergenza sanitaria legata al coronavirus con la spensieratezza di un gioco dedicato agli amanti e gli appassionati di calcio. Presto ci sarà anche un contest tutto al femminile. Questo è il nostro piccolo gesto possibile, per aiutare l’Italia ad uscire da uno dei periodi più brutti che abbia conosciuto dal secondo dopoguerra ad oggi, certi che un giorno potremmo tornare ad abbracciarci ed esultare per un gol della nostra squadra del cuore».